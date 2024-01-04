Trânsito vai mudar para a construção de viaduto em Cariacica

Projeções mostram como vai ficar novo viaduto em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica/Divulgação

Com o início das obras do viaduto na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica , motoristas que trafegam pela região encontrarão mudanças no trânsito a partir de 15 de janeiro. Segundo o secretário de Obras do municipio, Weverton Moraes, parte do tráfego da via principal será desviado para as marginais.

“No dia 15, nós vamos fazer as aberturas de desvios de tráfego. Vamos desviar da principal para as marginais. E, posteriormente, vamos fechar o eixo central nos dois sentidos, indo e vindo, e ficarão livres as marginais”, detalha o secretário.

Moraes destaca que um material com rotas alternativas está sendo concluído pela secretaria e deve ser publicado na próxima semana, a fim de auxiliar os motoristas que circulam pela região.

Projeções mostram como vai ficar novo viaduto em Cariacica

Orçadas em quase R$ 50 milhões, as obras do viaduto, feitas por meio de uma parceria da Prefeitura de Cariacica com o governo do Estado , devem ficar prontas em dois anos. A estrutura terá 700 metros de extensão, com oito metros de altura no eixo central.

As intervenções contemplam muros de escamas, viaduto central em concreto armado, calçada cidadã, ciclovia no canteiro central com defensa metálica, canteiros, sinalização horizontal, vertical e semafórica, iluminação em LED, drenagem e recapeamento nas vias marginais.