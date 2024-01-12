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Frota do Transcol

ES pede verba ao governo federal para comprar mais ônibus elétricos

Anuncio foi feito na manhã desta sexta-feira (12) pelo secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, em coletiva de imprensa
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 jan 2024 às 12:32

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 12:32

Mobilidade elétrica no ES
Ônibus totalmente elétrico em teste no Transcol: experiência positiva para o Estado Crédito: Divulgação
O governo do Espírito Santo pediu recursos ao governo Federal, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para adquirir mais veículos elétricos, visando a renovar os ônibus do Sistema Transcol. A frota conta atualmente com quatro veículos movidos à energia. 
O pedido do governo capixaba foi divulgada na manhã desta sexta-feira (12) pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, durante coletiva em que anunciou o aumento da tarifa do Sistema Transcol
"Nós já fizemos um pedido, inclusive ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para que a gente possa obter os recursos para a aquisição de 50 novos veículos elétricos, dando continuidade ao programa de descarbonização do transporte público", afirmou Damasceno.
No fim do ano passado, o governador Renato Casagrande (PSB) já havia informado a expectativa de ampliar a quantidade de veículos elétricos no Transcol, para deixar a frota mais sustentável

Recursos do PAC para ônibus elétricos 

O recurso citado por Damasceno diz respeito a uma iniciativa do Ministério das Cidades divulgada pela Folha de São Paulo, no fim de dezembro do ano passado. A pasta irá investir na renovação da frota de transporte público coletivo a partir de 2024, com recursos do novo PAC.
A expectativa do governo Federal é colocar em circulação neste ano 2.927 novos ônibus elétricos no país — atualmente, são 444 em operação. 
"Caminhamos para melhorar a qualidade dos veículos do transporte público, contribuindo para a redução de CO2 e para a melhoria da qualidade do ar", disse o ministro Jader Filho à Folha.
Também com recursos do PAC o governo Federal quer colocar em circulação 2.685 ônibus a diesel, 406 ônibus a biodiesel, 127 ônibus a gás e 106 ônibus híbridos.

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