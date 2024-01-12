ES pede verba ao governo federal para comprar mais ônibus elétricos

Ônibus totalmente elétrico em teste no Transcol: experiência positiva para o Estado Crédito: Divulgação

"Nós já fizemos um pedido, inclusive ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para que a gente possa obter os recursos para a aquisição de 50 novos veículos elétricos, dando continuidade ao programa de descarbonização do transporte público", afirmou Damasceno.

Recursos do PAC para ônibus elétricos

Folha de São Paulo, no fim de dezembro do ano passado. A pasta irá O recurso citado por Damasceno diz respeito a uma iniciativa do Ministério das Cidades divulgada pela, no fim de dezembro do ano passado. A pasta irá investir na renovação da frota de transporte público coletivo a partir de 2024 , com recursos do novo PAC.

A expectativa do governo Federal é colocar em circulação neste ano 2.927 novos ônibus elétricos no país — atualmente, são 444 em operação.

"Caminhamos para melhorar a qualidade dos veículos do transporte público, contribuindo para a redução de CO2 e para a melhoria da qualidade do ar", disse o ministro Jader Filho à Folha.