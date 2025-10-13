Home
Apostas do ES que faturaram R$ 86 milhões levaram outros prêmios na +Milionária

Cada uma das apostas vencedoras do sorteio do último sábado (11) vai receber R$ 86.999.186,81, ao somar prêmios de outras faixas de acerto

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:53

Lotérica do Colono, em Santa Maria de Jetibá, onde duas apostas levaram prêmio de mais de R$ 86 milhões
Lotérica do Colono, em Santa Maria de Jetibá, onde duas apostas levaram prêmio de mais de R$ 86 milhões cada Crédito: Lotérica do Colono

As duas apostas ganhadoras da +Milionária na mesma lotérica da cidade de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado, no último sábado (11), levaram o prêmio principal de R$ 86.645.283,09 cada, já que acertaram os seis números e dois trevos. Mas elas vão ganhar ainda mais dinheiro, pois também são contempladas em outras faixas — 6 acertos + 1 ou nenhum trevo, 5 acertos + 2 trevos e 5 acertos + 1 ou nenhum trevo. 

No total, as duas apostas vencedoras foram contempladas, cada, com os seguintes valores:

  • Apostas ganhadoras com 6 acertos + 2 trevos: R$ 86.645.283,09
  • Apostas ganhadoras com 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: R$ 170.920,04
  • Apostas ganhadoras com 5 acertos + 2 trevos: R$ 113.160,96
  • Apostas ganhadoras com 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: R$ 69.822,72

Sendo assim, cada uma das duas apostas vencedoras de Santa Maria de Jetibá vai receber R$ 86.999.186,81 — somando as duas, o prêmio total que saiu na lotérica foi de R$ 173.998.373,62.

► Os números sorteados foram 4 - 21 - 29 - 33 - 39 - 42, e os trevos foram o 1 e o 4.

► Segundo o site da Caixa Econômica Federal, os jogos de Santa Maria de Jetibá foram simples, e a quantidade de números apostados foi de 8 + 3. 

