Apostas do ES que faturaram R$ 86 milhões levaram outros prêmios na +Milionária

As duas apostas ganhadoras da +Milionária na mesma lotérica da cidade de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado, no último sábado (11), levaram o prêmio principal de R$ 86.645.283,09 cada, já que acertaram os seis números e dois trevos. Mas elas vão ganhar ainda mais dinheiro, pois também são contempladas em outras faixas — 6 acertos + 1 ou nenhum trevo, 5 acertos + 2 trevos e 5 acertos + 1 ou nenhum trevo.
No total, as duas apostas vencedoras foram contempladas, cada, com os seguintes valores:
Sendo assim, cada uma das duas apostas vencedoras de Santa Maria de Jetibá vai receber R$ 86.999.186,81 — somando as duas, o prêmio total que saiu na lotérica foi de R$ 173.998.373,62.
► Os números sorteados foram 4 - 21 - 29 - 33 - 39 - 42, e os trevos foram o 1 e o 4.
► Segundo o site da Caixa Econômica Federal, os jogos de Santa Maria de Jetibá foram simples, e a quantidade de números apostados foi de 8 + 3.
