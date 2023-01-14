Após susto, mulher que caiu em buraco em Cariacica tem alta de hospital

Equipes da Prefeitura de Cariacica já trabalhavam na manhã deste sábado (14) para fechar buraco em rua do bairro Vila Palestina Crédito: Ilson Jacob

Mirtes foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o PA de Alto Lage. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória, para fazer tomografia e radiografia. A aposentada teve escoriações no braço, joelho e costas, e os pés também ficaram inchados. O filho dela teve apenas escoriações leves e não precisou ficar internado.

“Eu estava andando um pouco mais a frente da minha mãe quando escutei os gritos dela de socorro. Olhei para trás e não a vi. Precisei usar uma lanterna para poder vê-la. Sem pensar, pulei no buraco para salvá-la. Por pouco, não aconteceu nada de grave, pois minha mãe é uma pessoa idosa e caiu em um esgoto, muito próximo a uma manilha e um vergalhão muito enferrujado. Agora, ela está com muitas dores e se recuperando em casa”, relatou o corretor e filho da mulher, Sérgio Henrique Theodoro, de 47 anos.

Ele contou que o buraco tem três metros e que estava sem sinalização no momento do acidente. Para efetuar o resgate, os bombeiros precisaram montar uma estrutura de corda e cabo de aço para içá-los.

“Durante todo o resgate tentei acalmar minha mãe que tem hipertensão e diabetes. A rua é muito movimentada, tem vários bares e casas noturnas, não sei porque deixaram um buraco tão grande lá, sem sinalização. Me falaram que um rapaz havia caído lá na quinta-feira, mas não aconteceu nada com ele”, comentou Sérgio.

Segundo ele, com fotos e vídeos do acidente, a família pretende acionar a Justiça para pedir indenização. Os dois moram no bairro Santo André e estavam voltando da casa da filha no momento do acidente.

“De dentro do buraco dava para ver que ele estava totalmente oco. Por pouco, não aconteceu uma tragédia”, disse Sérgio.

Entenda o caso

Mirtes Thedoro, de 72 anos caiu em um buraco no meio da Rua da Cruzada. Desesperado, o filho dela pulou na sequência e também acabou preso até a chegada dos militares, que precisaram montar uma estrutura com cordas e cabos de aço para içá-los. O caso aconteceu em Vila Palestina, Cariacica.

Em vídeos gravados por populares, é possível ver um bombeiro deitado no chão conversando com as vítimas. O homem que narra as cenas chega a dizer que o buraco tem mais de três metros de profundidade.

As imagens também mostram a estrutura com a corda e cabos. Momentos depois, a mulher é puxada e chega à superfície, onde foi logo amparada por um militar. Moradores comemoram o resgate. Logo na sequência, o filho também é retirado do buraco.

O Corpo de Bombeiros confirmou a profunidade do buraco e disse que foi acionado por volta das 19h20 desta sexta-feira (13). "A equipe foi ao local e, utilizando cordas, conseguiu içar a vítima, fazendo os primeiros atendimentos. Ela foi encaminhada ao Pronto-Atendimento de Alto Lage, e a área isolada", detalhou.

Moradores relataram que o buraco se abriu na terça-feira (10). Eles ligaram para a Prefeitura de Cariacica e uma equipe chegou a ir até o local, mas apenas sinalizou com uma madeira e disse que a situação era responsabilidade Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). Já a Prefeitura informou que não sinalizou o buraco com um pedaço de madeira, como foi dito por alguns moradores.

O que dizem a prefeitura e a Cesan

Neste sábado (14), a Prefeitura lamentou o ocorrido e afirmou que, “mesmo sem ter responsabilidade, desde as 6h, equipes da Secretaria Municipal de Serviços estão na Rua da Cruzada para fazer as manutenções e intervenções necessárias para resolver a situação e evitar outros acidentes”.