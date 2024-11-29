Vista de Buenos Aires, em Guarapari, para a orla do município Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Após atraso, obras de infraestrutura em Buenos Aires, Guarapari, devem ser entregues em dezembro

A Gazeta mostrou o Previstas inicialmente para o primeiro semestre de 2024, as obras de infraestrutura na região de Buenos Aires , em Guarapari, estão atrasadas e devem ser entregues em dezembro. Em agosto de 2023,mostrou o anúncio dos trabalhos , incluindo drenagem, calçamento, pavimentação, construção de um calçadão arborizado, rotatórias, ciclovia, iluminação e um pórtico em arco. Na época, a previsão oficial era de que os trabalhos durassem até oito meses, ou seja, deveriam ser concluídos em abril de 2024. Na ocasião, o prefeito Edson Magalhães (PSDB), disse que queria que a obra terminasse entre fevereiro e março.

No último dia 7 de novembro, porém, o perfil oficial da Prefeitura de Guarapari no Instagram publicou um vídeo afirmando que as obras “estão a todo vapor”. Procurada, a administração disse, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Semop), que está ampliando os serviços de melhorias na infraestrutura da região e que “a previsão é que a obra seja concluída até a primeira quinzena de dezembro”. A nota concluiu: “O valor estimado do investimento é de aproximadamente R$ 12 milhões”. Na época do anúncio, a previsão era de R$ 10,5 milhões. No entanto, somando todos os contratos firmados pela prefeitura para as obras, o valor chega a R$ 16.948,385,80.

Contrato anulado

No Portal da Transparência da Prefeitura de Guarapari, consta um contrato para “execução das obras de engenharia de revitalização, pavimentação e drenagem em Buenos Aires e região”, firmado em 2 de agosto de 2023, no valor de R$ 7.900.859,59, com a Construtora Pavsul Ltda. O empenho, data em que a gestão reserva o dinheiro para o pagamento, foi realizado uma semana depois, em 9 de agosto.

No entanto, em 27 de outubro de 2023, o Portal aponta que o empenho foi parcialmente anulado, um total de R$ 7.645.501,66. Apenas R$ 255.357,93 foram liquidados, ou seja, pagos pela Prefeitura à empresa.

Quase um mês depois, em 21 de novembro de 2023, a Prefeitura firmou outro contrato com o mesmo objetivo (“execução das obras de engenharia de revitalização, pavimentação e drenagem em Buenos Aires e região”), dessa vez com a Lockin Construtora Ltda, no valor de R$ 7.878.288,93 e com duração de um ano. Entre março e junho de 2024, o contrato recebeu três aditivos, totalizando R$ 1.954.644,67, elevando o valor final do contrato para R$ 9.832.933,60.

Procurada, a Prefeitura de Guarapari informou que a empresa do primeiro contrato foi substituída devido ao atraso no cronograma. "Uma nova empresa, que havia participado da licitação, foi contratada. Isso resultou em atrasos na obra, que agora está prevista para ser concluída no final de 2024", disse a administração, em nota. A construtora também foi procurada por e-mail, mas não se manifestou.

Outros contratos

Outras empresas foram contratadas pela Prefeitura para obras na região. Um contrato, no valor de R$ 50 mil, foi firmado em março de 2023 para a “contratação de empresa para execução de serviços de assentamento de manilhas e galerias na região de Buenos Aires”.

Em abril de 2023, foi firmado um documento para a “contratação de empresa para execução dos serviços de demolição de rochas com fio diamantado para desobstrução da estrada de Buenos Aires”, no valor de R$ 1.939.549,60. Em junho de 2024, a mesma empresa foi contratada, no valor de R$ 89 mil, para demolição de rochas com fio diamantado para construção do pórtico.

Em 2024 ainda foram firmados mais três contratos: um de R$ 1.229.500 para serviços de calçamento com mão de obra; um de R$ 279.044,65 para construção do pórtico de entrada de Buenos Aires, e um de R$ 3.323 milhões para iluminação pública ornamental.

Mirante, asfalto e ciclovia

A região de Buenos Aires, em Guarapari, virou um dos destinos queridinhos de capixabas e turistas de fora do Espírito Santo, por oferecer o clima de montanhas e, ao mesmo tempo, estar a curta distância das praias do balneário. Tudo isso aliado a restaurantes, pousadas, condomínios, cachoeiras e atrações ligadas ao agroturismo. Tendo isso em vista, a prefeitura prometeu obras que vão mudar o acesso e o paisagismo da região.

Entre os serviços previstos estão drenagem, calçamento, pavimentação e construção de um calçadão arborizado ao longo de aproximadamente 6 km da estrada de Buenos Aires — o que ampliará a via em quatro metros de cada lado. Instalação de três rotatórias, ciclovia e iluminação a cada doze metros também estão no projeto.