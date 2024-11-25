Empreendimento em Guarapari terá vista do mar às montanhas

O Manami Ocean Living combina os visuais capixabas a um design luxuoso com opções de lazer diferenciadas Crédito: Invite Inc./Divulgação

A vista de um imóvel é um fator importante tanto para o dia a dia dos proprietários como para a valorização do empreendimento. Apartamentos no litoral do Espírito Santo, por exemplo, podem proporcionar ao morador uma vista privilegiada do mar, enquanto as opções voltadas para o continente permitem contemplar as montanhas do Estado. Agora, imagine se fosse possível unir ambas paisagens em um único horizonte.

O Manami Ocean Living, da Invite Inc. que será construído em Guarapari, no litoral Sul do Espírito Santo, combina os visuais capixabas a um design luxuoso com opções de lazer diferenciadas. Segundo o coordenador de Produto do empreendimento, Rafael Lima, a localização, inclusive, é um dos principais destaques do empreendimento.

“Alguns imóveis têm vista para o oceano aberto, outros para a Praia da Guaibura, onde o morador, além de desfrutar da vista do mar, consegue aproveitar a vista das montanhas da região de Buenos Aires, da cidade de Guarapari e até Vila Velha. Também temos apartamentos com vistas para a Praia do Buzo e do Jogo da Baleia, que ficam dentro da península. São vistas singulares e que somente o Manami pode oferecer” destaca.

Rafael cita ainda que o local onde o empreendimento será erguido o torna irreplicável, visto que o condomínio está rodeado pelo oceano e não tem outros prédios próximos a ele.

“Isso dá uma sensação de estar dentro do próprio mar. Também temos benefícios no aspecto de privacidade e bem-estar, afinal, ao mesmo tempo em que não há vizinhos na frente e nem a agitação típica da área, nossos proprietários sem mantém bem próximos às praias e comércios mais badalados da região”, comenta.

O empreendimento

O Manami Ocean Living será erguido na Península de Guaibura, aos pés da Praia de Peracanga Crédito: Manami Ocean Living/Divulgação

Com entrega prevista para março de 2027, o empreendimento – que será erguido na Península de Guaibura, aos pés da Praia de Peracanga – contará com seis blocos residenciais e 72 apartamentos com áreas de 137 m² a 210 m².

Cada unidade contará ainda com três vagas de garagem, sendo uma preparada para recarga de carros elétricos, e dormitórios que podem ter até 24m². Os proprietários vão contar com espaços de lazer que incluem piscinas, academia, sauna e lounge gourmet, entre outras opções dentro das unidades que vão agregar valor aos imóveis, segundo Rafael.

“Todos os nossos apartamentos dispõem de piscina aquecida na varanda, agregando luxo e comodidade para os moradores, e ainda assim o condomínio dispõe de uma estrutura de clube, com todas as comodidades”, ressalta o coordenador.

Além disso, o conceito aplicado no design teve como inspiração o bem-estar azul, uma sensação de serenidade alcançada pelo contato com o mar. O nome do empreendimento, aliás, é uma combinação das palavras em japonês mana (愛) – que significa amor, carinho – e umi (海) – mar, oceano.“Todos os nossos apartamentos dispõem de piscina aquecida na varanda, agregando luxo e comodidade para os moradores, e ainda assim o condomínio dispõe de uma estrutura de clube, com todas as comodidades”, ressalta o coordenador.

Os nomes das unidades também fazem referência ao conceito: Nami (onda, em japonês); Suna (areia); Mizu (água); Kaiō (felicidade); Nikkō (luz do sol); Kanu (canoa); Botō (barco) e Umi (mar).

Segundo Rafael, o conceito de proximidade com a natureza está refletido em todo o empreendimento. “Todas as plantas foram concebidas para otimizar o bem estar dos proprietários, privilegiando o contato com o mar”, finaliza.



Ficha técnica

Tipologia: 3 a 4 quartos

3 a 4 quartos Metragem: de 137m² a 210m²

de 137m² a 210m² Número de unidades: 72 apartamentos

72 apartamentos Número de torres: 6 residenciais

6 residenciais Vagas de garagem: 2 ou 3 vagas por unidade, sendo uma com preparação para instalação de carregamento de carro elétrico

2 ou 3 vagas por unidade, sendo uma com preparação para instalação de carregamento de carro elétrico Lazer completo entregue mobiliado e decorado

Segurança: sistema CFTV, portaria 24h e cercamento vivo

Manami Ocean Living

O conceito aplicado no design do Manami teve como inspiração o bem-estar azul, uma sensação de serenidade alcançada pelo contato com o mar Crédito: Manami Ocean Living/Divulgação