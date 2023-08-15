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Mirante, asfalto, ciclovia: veja obras previstas em Buenos Aires, Guarapari

A região de montanhas do município, que está atraindo cada vez mais investimentos, receberá serviços de infraestrutura e paisagismo
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

15 ago 2023 às 18:06

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 18:06

A região de Buenos Aires, em Guarapari, virou um dos destinos queridinhos de capixabas e turistas de fora do Espírito Santos, por oferecer o clima de montanhas  e, ao mesmo tempo, estar a pouca distância das praias do balneário. Tudo isso aliado a restaurantes, pousadas, condomínios, cachoeiras e atrações ligadas ao agroturismo. Agora, a prefeitura promete obras que vão mudar o acesso e o paisagismo da região. 
Entre os serviços previstos estão drenagem, calçamento, pavimentação e construção de um calçadão arborizado ao longo de aproximadamente 6 km da estrada de Buenos Aires — o que ampliará a via em quatro metros de cada lado. Instalação de três rotatórias, ciclovia e iluminação a cada doze metros também estão no projeto.
Além disso, um pórtico em arco e estilo colonial com passagem para as duas vias. Na parte superior, um mezanino com mirante de 8 a 9 metros de altura promete atrair turistas e moradores. 
As obras devem durar oito meses, com previsão de gastos de R$ 10,5 milhões. A ordem de serviço foi assinada na última quinta-feira (10). 

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De acordo com o secretário adjunto de Turismo de Guarapari, Edgar Behler, o objetivo da obra é proporcionar uma melhora em diversos setores de negócio e para a população.
“Esperamos que com a melhora significativa da infraestrutura, a gente consiga fomentar novos negócios, como o agronegócio na região de montanhas de Guarapari, além de dar mais segurança ao tráfego. Todos que utilizam essa rota, não só para o escoamento de produção, mas no ir e vir para trabalhar e visitar o lugar, vão se beneficiar”, explicou o secretário.
E empreendedores estão de olho no potencial da região, como mencionado pelo secretário adjunto. Exemplo disso é que quatro investidores do Estado, entre eles Maely Coelho, resolveram construir um mall na localidade, como informado pelo colunista de A Gazeta Abdo Filho. Um investimento de R$ 9,8 milhões em uma área de 10 mil m². A previsão de inauguração é maio de 2024, portanto, antes do início da temporada de inverno. 
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