Após 850 mil litros de água, focos de incêndio diminuem na Cacau Show

Uso constante de água para o combate ao incêndio na fábrica da Cacau Show, em Linhares Crédito: Jota Junior

O trabalho para o combate ao incêndio na fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , entrou no terceiro dia nesta quinta-feira (9). Segundo o Corpo de Bombeiros , após o uso de aproximadamente 850 mil litros de água, os focos das chamas diminuíram, mas continuam ainda em queima lenta com a emissão de fumaça e ainda é possível ver fogo. A fase de combate está próxima do fim.

De acordo com os bombeiros, os focos estão confinados e não há risco de expansão. O efetivo militar e o de brigadistas está sendo reduzido gradualmente, porém a atuação segue de forma ininterrupta. Os principais riscos, no momento, são de desabamento ou de desprendimento de estruturas, considerando os danos causados pelo fogo. Cerca de 40% da área da fábrica foi destruída.

Houve uma reunião entre representantes da Cacau Show e do Corpo de Bombeiros para definir ações para esta quinta-feira. Além disso, deve ser feita uma avaliação da estrutura da edificação, juntamente com a equipe de engenharia da empresa para dar início à fase do rescaldo, que consiste no resfriamento total do ambiente para evitar que as chamas voltem.

A avaliação também servirá para definir se será liberado o acesso de funcionários para a remoção de equipamentos e materiais do interior da fábrica.

Foto mostra destruição dentro da fábrica da Cacau Show Crédito: Ascom/CBMES