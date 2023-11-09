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Terceiro dia de combate

Após 850 mil litros de água, focos de incêndio diminuem na Cacau Show

Passadas 48 horas, segundo o Corpo de Bombeiros, há ainda chamas e a emissão de fumaça, mas não representa risco para demais áreas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 nov 2023 às 09:14

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 09:14

Uso constante de água para o combate ao incêndio na fábrica da Cacau Show, em Linhares
Uso constante de água para o combate ao incêndio na fábrica da Cacau Show, em Linhares Crédito: Jota Junior
O trabalho para o combate ao incêndio na fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, entrou no terceiro dia nesta quinta-feira (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, após o uso de aproximadamente 850 mil litros de água, os focos das chamas diminuíram, mas continuam ainda em queima lenta com a emissão de fumaça e ainda é possível ver fogo. A fase de combate está próxima do fim.
De acordo com os bombeiros, os focos estão confinados e não há risco de expansão. O efetivo militar e o de brigadistas está sendo reduzido gradualmente, porém a atuação segue de forma ininterrupta. Os principais riscos, no momento, são de desabamento ou de desprendimento de estruturas, considerando os danos causados pelo fogo. Cerca de 40% da área da fábrica foi destruída.
Houve uma reunião entre representantes da Cacau Show e do Corpo de Bombeiros para definir ações para esta quinta-feira. Além disso, deve ser feita uma avaliação da estrutura da edificação, juntamente com a equipe de engenharia da empresa para dar início à fase do rescaldo, que consiste no resfriamento total do ambiente para evitar que as chamas voltem.
A avaliação também servirá para definir se será liberado o acesso de funcionários para a remoção de equipamentos e materiais do interior da fábrica.
Foto mostra destruição dentro da fábrica da Cacau Show
Foto mostra destruição dentro da fábrica da Cacau Show Crédito: Ascom/CBMES
A equipe do Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios, responsável pela perícia do local, iniciou a coleta de informações ainda na terça-feira (7) e mantém o trabalho nesta quinta (9). Os profissionais só vão poder entrar na indústria, de fato, quando forem concluídas as fases de combate e rescaldo.

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