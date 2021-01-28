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Manifestação dos rodoviários

Após 4 horas de protesto, ônibus "verdinhos" voltam a circular em Vitória

Segundo o Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), nenhum ônibus de linhas municipais da Capital circulou até as 10h, quando o movimento terminou. A manifestação atingiu as três empresas que operam o sistema municipal
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

28 jan 2021 às 10:17

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 10:17

Categoria protesta contra atraso de salários
Rodoviários fazem manifestação em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Após quatro horas de manifestação dos rodoviários, os ônibus "verdinhos" voltaram a circular em Vitória. Os rodoviários que trabalham nos coletivos municipais da Capital fizeram, na manhã desta quinta-feira (28), uma manifestação contra atraso de salários no sistema.
Segundo o Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), nenhum ônibus "verdinho" circulou da madrugada até as 10h, horário em que o movimento terminou. O protesto atingiu as três empresas que operam o sistema municipal: Tabuazeiro, Grande Vitória e Unimar. Às 10h, lideranças do sindicato informaram que decidiram suspender o movimento até a próxima segunda-feira (1º/02). Segundo os rodoviários, se os pagamentos não forem normalizados até lá, a paralisação será retomada.
Os rodoviários levaram os ônibus verdinhos para a frente da Prefeitura de Vitória, onde fecharam parcialmente o trânsito na avenida Beira-Mar, liberando apenas uma faixa. A manifestação gerou um congestionamento principalmente no sentido Enseada do Suá.
De acordo com o sindicato dos trabalhadores, duas das três empresas que operam o sistema estão com pagamentos atrasados. Segundo o Sindirodoviários, a Viação Tabuazeiro está com três salários e um adiantamento atrasados, além de parcelas de um acordo anterior que também não foram quitadas. Já a Viação Grande Vitória, segundo o sindicato, está com um adiantamento atrasado.

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O QUE AFIRMAM AS EMPRESAS

É o segundo protesto do tipo em menos de uma semana. Na terça-feira (26), a categoria também bloqueou o trânsito na região. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), que representa as empresas do transporte público municipal, ainda não se posicionou nesta quinta.

Rodoviários fazem protesto em Vitória

Na terça, informou que duas empresas de ônibus do Sistema Municipal de Vitória estão "há um longo período enfrentando um momento de dificuldades no pagamento de salários e benefícios", mas não citou quais empresas eram e nem há quanto tempo o pagamento está em atraso.
O Setpes alegou ainda que as empresas operam 80% da frota de transporte de passageiros da Capital e que o sindicato, com as companhias, está "buscando o melhor caminho para que as atividades sejam retomadas sem maiores prejuízos para colaboradores e para a população".
A Prefeitura de Vitória foi demandada pela reportagem de A Gazeta, mas ainda não se manifestou sobre a manifestação. Em entrevista à TV Gazeta, um representante da administração disse que a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) trabalha para que haja um diálogo entre a categoria e as empresas para os serviços voltarem a funcionar.
O representante da prefeitura ainda sugeriu que os trabalhadores montassem uma comissão para se reunir com a secretaria. Por volta das 9h, uma comissão de rodoviários foi para a secretaria para tentar negociar com as empresas de ônibus. Às 10h, lideranças do sindicato informaram que decidiram suspender o movimento até a próxima segunda-feira. Segundo os rodoviários, se os pagamentos não forem normalizados até lá, a paralisação vai voltar no sistema.

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