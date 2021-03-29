Apesar de antecipação de feriados em Vitória, calendário religioso é mantido

Aniversário de Nossa Senhora da Penha será celebrado em 12 de abril, como manda o calendário religioso Crédito: Adessandro Reis

Os três feriados antecipados pela legislação municipal são religiosos: Nossa Senhora da Penha, que seria no dia 12 de abril e passará para esta terça-feira (30) ; Corpus Christi, que seria no dia 3 de junho e vai ser nesta quarta-feira (31) e Nossa Senhora da Vitória – aniversário da Capital –, que seria no dia 8 de setembro e será na quinta-feira (1º de abril). No entanto, mesmo que no calendário civil esses dias não sejam contados como feriado nos seus meses de origem (abril, junho e setembro), as celebrações religiosas nessas datas não sofrerão alterações e serão mantidas.

De acordo com a Arquidiocese de Vitória, conforme a tradição católica o dia de Nossa Senhora da Penha será comemorado no dia 12 de abril, assim como o dia de Corpus Christi, que será celebrado no dia 3 de junho e o dia de Nossa Senhora da Vitória (também aniversário da cidade), que tem celebração mantida para 8 de setembro. As missas vão acontecer conforme o calendário religioso, ainda que a população de Vitória não tenha direito a folga nesses dias.

"O calendário religioso não será alterado, ou seja, as três festas serão celebradas obedecendo ao calendário religioso", informou a Arquidiocese por meio da assessoria de imprensa.

ARCEBISPO CRITICOU ANTECIPAÇÃO DOS FERIADOS