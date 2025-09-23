Home
Anvisa proíbe suplementos produzidos em fábrica clandestina em Itapemirim

Empresa não possuía autorização para atuar; Galpão já havia sido interditado desde agosto pela Anvisa, Polícia Civil e Vigilância Sanitária Municipal

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:11

Polícia fecha fábrica clandestina de suplementos e medicamentos em Itapemirim
Fábrica clandestina de suplementos  funcionava em Itapemirim, no Sul do Estado Crédito: Polícia Civil

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de suplementos produzidos por uma fábrica clandestina localizada em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A proibição da comercialização, distribuição, fabricação, importação e propaganda dos produtos foi divulgada na segunda-feira (22). 

Empresa não possuía autorização para atuar; Galpão já havia sido interditado desde agosto pela Anvisa, Polícia Civil e Vigilância Sanitária Municipal

Fabricados pela Verde Flora Produtos Naturais Ltda, os suplementos eram comercializados como Cúrcuma Cápsulas 500mg, Chá Verde (Extrato Seco de Camellia Sinensis) e Centella Asiática. No entanto, não havia registro, notificação ou cadastro no órgão que permitisse a produção e venda desses produtos. 

Em agosto, uma operação conjunta da Polícia Civil, Anvisa e Vigilância Sanitária (Visa) local de Itapemirim interditou um galpão da empresa, onde a produção clandestina acontecia. Ao todo, foram apreendidos cerca de 500 quilos de produtos.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa da Verde Flora Produtos Naturais Ltda. O espaço segue em aberto para manifestação.

