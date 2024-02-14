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Amigos e familiares se despedem de médico que morreu afogado na Lagoa do Siri

Velório e sepultamento foram realizados nesta manhã de quarta-feira (14) em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 12:45

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 fev 2024 às 12:45
Idoso morre afogado em lagoa de Marataízes
Idoso morre afogado em lagoa de Marataízes Crédito: Leitor A Gazeta/Tv Gazeta
Parentes, amigos e colegas de profissão do médico Gedião Cesar Seraphim, de 72 anos, que morreu afogado na Lagoa do Siri, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, se despediram dele na manhã desta quarta-feira (14). O corpo foi encontrado por guarda-vidas após uma hora de buscas.
O médico, de Cachoeiro de Itapemirim, estava com a neta no momento do afogamento, na tarde desta terça-feira (13).
O velório ocorreu na Igreja Presbiteriana em Cachoeiro de Itapemirim. Amigo do profissional, o médico Noedson Ultramar, disse em entrevista a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, que Gedião sempre será lebrado pelo profissionalismo e alegria.
“Estamos nesta despedida triste, mas estamos nesse mundo de passagem. Sempre teremos consideração por este grande amigo, médico e personalidade de Cachoeiro de Itapemirim. Sempre alegre, um grande amigo que tenho boas recordações”, disse o médico.
MNoedson Ultramar
Noedson Ultramar, médico e amigo da família de Gideão  Crédito: Luiz Gonçalves
A família pediu para que a cerimônia fosse reservada. Depois da manhã de homenagens e despedidas, o corpo do médico foi sepultado no cemitério municipal em Coronel Borges.
Nas redes sociais, políticos e prefeituras do Sul do Estado manifestaram pesar. Entre elas, a prefeitura de Marataízes, Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim, pelo prefeito, Victor Coelho, que escreveu que o médico preparava um projeto para apresentar na área da saúde. O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo também lamentou a morte do médico.

O caso

Gedião Cesar Seraphim morreu ao se afogar na Lagoa do Siri – ponto turístico muito frequentado pelos banhistas no verão. Segundo informações de banhistas, ele foi salvar a neta, mas não retornou à superfície. Os guarda-vidas resgataram a menina, mas não conseguiram localizar o avô. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu encontrar o corpo.
Segundo a prefeitura de Marataízes, o local, que fica depois da ponte, é distante e não é uma área de banho, fato que dificulta a visibilidade dos guarda-vidas. A área de risco fica delimitada por segurança.

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