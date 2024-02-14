Amigos e familiares se despedem de médico que morreu afogado na Lagoa do Siri

Idoso morre afogado em lagoa de Marataízes Crédito: Leitor A Gazeta/Tv Gazeta

O médico, de Cachoeiro de Itapemirim, estava com a neta no momento do afogamento, na tarde desta terça-feira (13).

O velório ocorreu na Igreja Presbiteriana em Cachoeiro de Itapemirim. Amigo do profissional, o médico Noedson Ultramar, disse em entrevista a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, que Gedião sempre será lebrado pelo profissionalismo e alegria.

“Estamos nesta despedida triste, mas estamos nesse mundo de passagem. Sempre teremos consideração por este grande amigo, médico e personalidade de Cachoeiro de Itapemirim. Sempre alegre, um grande amigo que tenho boas recordações”, disse o médico.

Noedson Ultramar, médico e amigo da família de Gideão Crédito: Luiz Gonçalves

A família pediu para que a cerimônia fosse reservada. Depois da manhã de homenagens e despedidas, o corpo do médico foi sepultado no cemitério municipal em Coronel Borges.

Nas redes sociais, políticos e prefeituras do Sul do Estado manifestaram pesar. Entre elas, a prefeitura de Marataízes, Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim, pelo prefeito, Victor Coelho, que escreveu que o médico preparava um projeto para apresentar na área da saúde. O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo também lamentou a morte do médico.

O caso

Gedião Cesar Seraphim morreu ao se afogar na Lagoa do Siri – ponto turístico muito frequentado pelos banhistas no verão. Segundo informações de banhistas, ele foi salvar a neta, mas não retornou à superfície. Os guarda-vidas resgataram a menina, mas não conseguiram localizar o avô. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu encontrar o corpo.