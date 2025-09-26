Protagonismo jovem

Alunos do ES viralizam na internet com vídeo sobre bullying

Jovens da Serra transformaram ataques em denúncia social, monstrando que a educação pode ser caminho para uma mudança cultural; apesar da campanha, foram alvo de críticas, o que, para eles, prova a normalização da violência verbal

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:56

Estudantes do bairro Serra Dourada II, no município da Serra, ficaram surpresos ao ver um vídeo gravado por eles viralizar nas redes sociais nos últimos dias. Os jovens, do 3º ano da Escola Francisca Peixoto Miguel, decidiram mostrar, em frente às câmeras, os apelidos pejorativos aos quais já foram submetidos em casos de bullying. A intenção era apenas provocar reflexão, mas o vídeo — publicado inicialmente apenas na página da turma — transformou-se em uma campanha espontânea contra a intolerância. A gravação alcançou mais de 8 milhões de visualizações e recebeu mais de 17 mil comentários.

Apesar das muitas mensagens de apoio, também surgiram falas que minimizaram o problema, chamando os estudantes de “fracos” ou afirmando que “bullying sempre existiu”. Para os alunos, essa reação revela um ponto importante: a normalização da violência verbal na sociedade. Eles destacam que, diferentemente de outras gerações, hoje existem ferramentas para denunciar e reagir, como as redes sociais e os projetos de diálogo com pedagogos.

Segundo a diretora da escola, Izabella Magnago de Oliveira, a ideia de que o bullying fortalece os jovens faz parte de uma cultura tóxica que precisa ser desconstruída. Ela explica que a instituição abraçou o debate e vem promovendo conversas em outras turmas, incentivando a transformação da experiência em reflexões coletivas.

“Não vamos apenas apagar o incêndio da repercussão, mas aproveitar essa faísca para acender uma chama de mudança duradoura, com ações que reforcem a cultura de acolhimento e o cuidado com a saúde mental”, disse a diretora.

Nos comentários da publicação, além de ironias, também apareceram novos ataques, como racismo, gordofobia e assédio virtual. No entanto, para Sara Morozesky, 17 anos, uma das estudantes envolvidas na produção do vídeo, isso só reforça a ideia de que o bullying não é brincadeira, mas uma forma de violência que causa impactos duradouros.

Essa reação mostra como parte da sociedade ignora a dor do outro e não entende o peso que essas atitudes têm. Mas também vi mensagens de apoio e de gente querendo compreender melhor o problema. Isso demonstra que, apesar dos desafios, estamos começando a lidar com o tema com mais empatia e consciência Sara Morozesky Estudante, 17 anos

Alunos que participaram da campanha contra bullying Crédito: Escola Francisca Peixoto Miguel

De acordo com o grupo, toda essa mobilização não terminará no vídeo. Herick Conceição, de 17 anos, anunciou que a escola e o grupo pretendem usar a arte audiovisual como ferramenta de mudança e que a educação é a chave para enfrentar o problema.

“Estamos produzindo um documentário que será exibido para as turmas da escola, com o objetivo de conscientizar e dar voz a alunos que ainda sofrem”, disse o estudante.

Para os alunos, ao transformar dor em denúncia, eles dão exemplo de maturidade social e mostram que é possível enfrentar padrões culturais usando a educação e a criatividade.

