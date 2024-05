Agente que destruiu carro de mulher em Cachoeiro é exonerado do Iases

O agente socioeducativo que destruiu o carro de uma mulher com um pedaço de madeira após um acidente, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi exonerado do cargo. "O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo informa que está ciente dos fatos e as investigações são de competência da Polícia Civil. Além disso, foi aberto um procedimento administrativo para apurar a conduta do agente e o mesmo não integra mais o quadro de servidores do Iases", disse em nota o instituto.

Um vídeo registrou o momento em que o ex-agente socioeducativo Sidinei Sella destrói o carro da mulher, no bairro IBC, na tarde de quinta-feira (16). Segundo a dona do veículo, o indivíduo iniciou as agressões após um acidente de trânsito.

A motorista, que preferiu não ser identificada, relatou à reportagem da TV Gazeta Sul que passava em frente ao cemitério do bairro, quando colidiu frontalmente com o homem que saía do local. Segundo a condutora, o indivíduo já saiu do próprio veículo a agredindo verbalmente, cobrando que pagasse o conserto do carro, e, ao solicitar o acionamento da polícia, o homem iniciou os golpes no veículo. Além dos golpes no carro, uma mulher que estava acompanhada do indivíduo também teria a agredido com arranhões.

Procurado, Sidinei alegou que adotou a conduta porque a dona do veículo estava nervosa e “não quis aceitar que estava errada”, mas em nenhum momento agrediu a condutora. Sella diz ainda que a motorista não deu atenção a ele e a esposa, além de ter xingado a companheira dele.

Sobre o trabalho como agente socioeducativo, o homem diz que estava de folga e nunca respondeu nenhum processo por problemas de conduta no Iases, se tratando de um problema pessoal, já que tinha acabado de enterrar a tia.