Pedreira

Agência fiscalizará empresa que realizou detonação que causou danos no Sul do ES

Na semana passada, uma detonação de rocha assustou moradores e provocou danos nas proximidades do local da detonação na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim

Uma entidade federal vai fiscalizar a empresa responsável por uma detonação de rochas que assustou moradores na última quinta-feira (3) na localidade de São Simão, na Zona Rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Procurada pela reportagem de A Gazeta , a Agência Nacional de Mineração (ANM) informou por meio de nota enviada nesta segunda-feira (7) que tomou conhecimento do acidente por meio de uma reportagem exibida pela TV Gazeta .>

Agência fiscalizará empresa que realizou detonação que causou danos no Sul do ES

A ANM explicou que a empresa Minerasul Indústria e Comércio de Agregados Ltda, responsável pela pedreira onde ocorreu a detonação, está autorizada a extrair granito para produção de brita. No entanto, uma fiscalização será realizada no local e a empresa será notificada a apresentar informações técnicas detalhadas sobre o episódio, incluindo os registros de monitoramento sísmico e as condições do desmonte realizado.>