Detonação de rochas causa danos e assusta moradores em Cachoeiro

Uma pedra atingiu e quebrou parte de um muro e outra danificou um poste de energia na localidade de São Simão, zona rural do município

Moradores se assustaram com o barulho e os danos causados por uma detonação de rochas realizada na quarta-feira (3) em uma pedreira localizada na localidade de São Simão, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As imagens mostram um muro e um poste de energia elétrica danificados pelo impacto de pedras que caíram após a explosão.>