Your browser does not support the audio element. Acordo de reparação por lama no Rio Doce avança e pode sair em agosto

"Estamos na reta final e a expectativa é de que seja assinado em agosto. Faltam debates sobre alguns pontos. A União, desde que a nova administração federal assumiu, teve uma concepção diferente de alguns temas, que estão sendo revistos. É natural que venha uma nova proposta e que se busque o consenso”, explicou Ricardo Iannotti, subsecretário da Casa Civil, representante do Estado nas discussões sobre o acordo.

Novas demandas da União

As novas demandas, consideradas importantes, podem afetar o valor global da indenização. O último cálculo feito pela Fundação Getúlio Vargas apontava para um valor de cerca de R$ 65 bilhões, a serem partilhados entre os Estados mineiro e capixaba, os municípios e os atingidos.

A parcela do Espírito Santo, segundo os mesmos cálculos, ficaria em 32% do valor total. E seria destinada à reparação ambiental de 41 municípios afetados na bacia do Rio Doce e ainda no litoral capixaba. Entre os projetos, estão reflorestamento e recuperação de nascentes.

Reunião no ES

As novas rodadas de negociações estão sendo conduzidas pelo Tribunal Regional Federal da 6ª região (TRF6), localizado em Belo Horizonte (MG), que ficará ainda responsável pela homologação do acordo. O foro foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Uma segunda tentativa foi feita pelo MPF em Minas Gerais, no ano passado, mas não foi bem sucedida. Os relatos eram de que a nova proposta não era ambientalmente bem feita, não considerando pontos importantes da recuperação ambiental da bacia do Rio Doce e ainda do litoral capixaba.

Ação por indenização na Inglaterra

O objetivo em fechar o Acordo de Mariana ainda este ano tem ligação com uma ação que está sendo movida na Justiça inglesa pelo escritório Pogust Goodhead, pedindo uma indenização bilionária contra o grupo BHP Billiton, sócio da Vale e um dos controladores da Samarco. A indenização pode chegar a R$ 230 bilhões. A estimativa dos advogados é de que mais de 700 mil moradores foram afetados pelo desastre ambiental, além dos municípios.

"Vale lembrar que não temos despesas com advogados e, lá fora, os grandes escritórios internacionais de advocacia vão ficar com 30% desse bolo. Então, não vai ser Minas nem Espírito Santo, nem o Brasil ganhando, mas os escritórios internacionais. Para mim, é uma questão de honra que esse acordo seja costurado aqui", acrescentou.

O julgamento dessa ação, marcado para abril de 2024, foi transferido para outubro do mesmo ano. A ação foi iniciada em 2018.

O que diz a Fundação Renova

Por nota, a Fundação Renova informa que permanece empenhada na reparação e na compensação dos atingidos e acrescenta que os processos "se encontram em um momento de avanços e entregas consistentes”.

Relata que até abril de 2023 foram ressarcidas mais de 415 mil pessoas, com pagamento de R$ 13,97 bilhões em indenizações e Auxílios Financeiros Emergenciais.

Quanto ao Rio Doce, a fundação relata que “demonstra níveis históricos de qualidade da água, que pode ser consumida pela população após tratamento convencional”. Por último, informa que “até abril de 2023 foram destinados R$ 29,58 bilhões nas ações de reparação e compensação do rompimento da barragem de Fundão”.

O que diz a BHP