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Acesso ao ensino superior

A Gazeta transmite lives com orientações sobre o Sisu

O Plantão Sisu vai acontecer entre os dias 17 e 21 de janeiro, sempre às 9 horas; confira mais informações sobre a transmissão e a oferta de vagas no ES
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

16 jan 2025 às 14:13

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 14:13

Sisu reúne, em plataforma eletrônica gerida pelo MEC, as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil
Sisu reúne, em plataforma eletrônica gerida pelo MEC, as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil Crédito: Juca Varella/Agência Brasil
A Gazeta vai transmitir, a partir desta sexta-feira (17), uma série de lives sobre o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, cujas inscrições começam na mesma data. O Plantão Sisu, da Gama Pré-Vestibular, acontecerá até a próxima segunda-feira (21), sempre às 9 horas.
O professor e diretor de comunicação da Gama, Paulo Victor Scherrer, explica que a série de lives consiste em um evento de acompanhamento do processo seletivo, buscando, entre outros pontos, analisar as tendências, as notas de cortes e concorrência dos cursos.
"Vamos explicar o cenário geral do Sisu, verificando o processo de inscrições e ainda apresentando as melhores oportunidades aos estudantes"
Paulo Victor Scherrer - Professor
Além das lives, a Gama publicará um relatório diário, a partir do dia 17, com as notas de corte parciais das universidades federais. No relatório, os alunos podem conferir todas as variações das notas de corte e também a previsão de colocação nas instituições de ensino. Confira abaixo:
No Espírito Santo, serão oferecidas 6,6 mil vagas neste ano, por meio do Sisu, sendo 4.997 chances na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e 1.629 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes)
O prazo para inscrições no Sisu 2025 vai de 17 a 21 de janeiro. A inscrição é gratuita, e todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 podem realizá-la, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Alunos têm até 21 de janeiro para realizar inscrições no Sisu 2025
Alunos têm até 21 de janeiro para realizar inscrições no Sisu 2025 Crédito: Ministério da Educação

Live #1 - 17/01 (nesta sexta-feira)

Live #2 - 18/01 - neste sábado

Live #3 - 19/01 - neste domingo

Live #4 - 20/01 - na próxima segunda-feira

Live #5 - 21/01 - na próxima terça-feira

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