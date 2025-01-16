A Gazeta transmite lives com orientações sobre o Sisu

A Gazeta vai transmitir, a partir desta sexta-feira (17), uma série de lives sobre o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, cujas inscrições começam na mesma data. O Plantão Sisu, da Gama Pré-Vestibular, acontecerá até a próxima segunda-feira (21), sempre às 9 horas.
O professor e diretor de comunicação da Gama, Paulo Victor Scherrer, explica que a série de lives consiste em um evento de acompanhamento do processo seletivo, buscando, entre outros pontos, analisar as tendências, as notas de cortes e concorrência dos cursos.
"Vamos explicar o cenário geral do Sisu, verificando o processo de inscrições e ainda apresentando as melhores oportunidades aos estudantes"
Além das lives, a Gama publicará um relatório diário, a partir do dia 17, com as notas de corte parciais das universidades federais. No relatório, os alunos podem conferir todas as variações das notas de corte e também a previsão de colocação nas instituições de ensino. Confira abaixo:
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No Espírito Santo, serão oferecidas 6,6 mil vagas neste ano, por meio do Sisu, sendo 4.997 chances na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e 1.629 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes).
O prazo para inscrições no Sisu 2025 vai de 17 a 21 de janeiro. A inscrição é gratuita, e todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 podem realizá-la, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.