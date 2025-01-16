A Gazeta transmite lives com orientações sobre o Sisu

Sisu reúne, em plataforma eletrônica gerida pelo MEC, as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil

O professor e diretor de comunicação da Gama, Paulo Victor Scherrer, explica que a série de lives consiste em um evento de acompanhamento do processo seletivo, buscando, entre outros pontos, analisar as tendências, as notas de cortes e concorrência dos cursos.

"Vamos explicar o cenário geral do Sisu, verificando o processo de inscrições e ainda apresentando as melhores oportunidades aos estudantes"

Além das lives, a Gama publicará um relatório diário, a partir do dia 17, com as notas de corte parciais das universidades federais. No relatório, os alunos podem conferir todas as variações das notas de corte e também a previsão de colocação nas instituições de ensino. Confira abaixo: