'A faculdade de medicina de São Mateus está pronta', afirma Lula no ES

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a expectativa é que as aulas do novo curso da Ufes no campus São Mateus sejam iniciadas em 2026

Publicado em 11 de julho de 2025 às 16:28 - Atualizado há 30 minutos

Durante sua passagem pelo Espírito Santo, para evento em Linhares, no Norte do Estado, nesta sexta-feira (11), Lula afirmou que o campus de medicina em São Mateus está pronto e que aguarda somente articulação de agenda para que o governador Renato Casagrande (PSB) e deputados possam ir a seu gabinete, em Brasília, para assinar o documento que oficializa a entrega do empreendimento. >

"Aliás, governador, o Camilo Santana (ministro da Educação) passou um recado para o Rui Costa (ministro da Casa Civil), que a faculdade de medicina de São Mateus está pronta. É só convidar vocês, deputados e senadores, para irem lá no meu gabinete, e a gente vai assinar para vocês terem sua faculdade de medicina", disse Lula, ao se dirigir ao governador do Estado no evento.>

Em 28 de maio deste ano, Camilo Santana havia anunciado a abertura do curso de medicina no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em São Mateus.>

A expectativa, conforme o ministro, é que as aulas para os alunos aprovados no processo seletivo sejam iniciadas em 2026.>

