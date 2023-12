Retrospectiva

23 vídeos de 2023: o que chamou atenção dos leitores de A Gazeta no ano

De galos gigantes e caranguejo na pista do aeroporto a novidades na mobilidade urbana da Grande Vitória, confira os vídeos marcantes do ano

23 vídeos de 2023: o que chamou atenção dos leitores de A Gazeta no ano. (Montagem | A Gazeta)

Caciane Sousa Estagiária / [email protected]

Um ano marcado por cena curiosas, novidades na mobilidade urbana e também encantos na natureza e no mundo animal. Assim pode ser resumido 2023, por meio dos vídeos publicados em A Gazeta que mais chamaram a atenção dos leitores ao longo dos últimos 365 dias. Confira abaixo uma lista com 23 vídeos marcantes do ano 23.

1 - Nuvem 'diferentona' em Guarapari

Em janeiro, um fenômeno raro deixou os moradores de Guarapari com os olhos vidrados no céu: a nuvem funil. Entre um misto de medo e curiosidade, o vídeo movimentou as redes sociais.

2 - Cachorro busca ajuda em creche pet

Um pinscher de seis anos, chamado Spike, causou uma onda de admiração ao pedir ajuda no hotelzinho que frequenta, após ficar desaparecido por 12 horas. A “aujuda” surtiu efeito

3 - Direitos da mulher no trabalho

Em março, no mês da mulher, os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Lei Maria da Penha foram um dos temas mais visualizados.

4 - Invasão inusitada no aeroporto

Na metade do mês, a presença de um animal inusitado na pista do Aeroporto de Vitória, fez um avião da Gol arremeter, provocando risos do comandante ao anunciar o motivo aos passageiros.

5 - Bronca do Rei

Em abril, Roberto Carlos comemorou seu aniversário com dois shows no Espírito Santo. Mas a empolgação de alguns fãs o fez ter de chamar a atenção do público. Deixem o Rei falar!

6 - Os 50 anos do Caso Araceli

Em maio, o assassinato da menina Araceli Cabrera, um dos crimes mais emblemáticos do Espírito Santos, completou 50 anos. A websérie Crimes Brutais: Caso Aracelli reviveu a triste história da menina que o Brasil não pode esquecer e que virou símbolo de luta contra violência sexual.

7 - Baleia jubarte curiosa

Na abertura da temporada das baleias jubarte no Espírito Santo, em junho, uma delas causou um misto de admiração e susto ao se aproximar de uma embarcação de pescadores e dar uma espiadinha.

8 - Galos gigantes de Vargem Alta

Os galos índios gigantes de Vargem Alta chamaram a atenção tanto pela altura quanto pela aparente fragilidade.

9 - A febre da Barbiemania

Na metade do ano, os cinemas de todo Brasil, inclusive no Estado, se coloriram de rosa para acompanhar a febre do filme da Barbie.

10 - Aquaviário está de volta

Após 20 anos, o Sistema Aquaviário voltou a operar, em agosto, cercado de muita expectativa. E, claro, nossa equipe conferiu como é a viagem entre Vila Velha e Vitória.

11 - Filhote de onça-pintada é abocanhado

Num zoológico em Marechal Floriano, um grupo de estudantes registrou o momento em que um filhote de onça-pintada recém-nascido foi abocanhado por outro animal. Apesar do susto, o filhote sobreviveu e até teve o sexo revelado depois.

12 - Fã rouba a cena em show

O que você faria se estivesse no show de seu ídolo e, ao subir ao palco para um desafio, fosse interrompido por outro fã? Foi o que aconteceu no show de Léo Santana, em Linhares, em agosto. “Dá licença! É o meu momento!”, mandou ver a jovem, dando show no palco.

13 - Passeio na Ciclovia da Vida

Na inauguração da Ciclovia da Vida, construída junto à Terceira Ponte, nem mesmo a chuva atrapalhou o grupo de ciclistas que saiu de Vila Velha para se reunir com outro grupo na Praça do Papa, em Vitória.

14 - Mais fluidez no trânsito da 3ª Ponte

Depois da ampliação da Terceira Ponte, que passou a ter três pistas em cada sentido, a reportagem de A Gazeta testou o trajeto de Vitória a Vila Velha no horário de pico, por volta das 17h20, e conseguiu finalizar em cerca de 11 minutos.

15 - Encantos na Reserva Duas Bocas

A equipe de Hz foi conferir um dos lugares mais encantadores do Espírito Santo: a Reserva de Duas Bocas, que possui trilhas cercadas pela Mata Atlântica.

16 - Histórias de uma ferrovia histórica

A websérie “Histórias do trem que transformou a economia das montanhas e do Sul do ES” mostrou os 250 quilômetros de trilhos da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que passam por 11 municípios capixabas e contribuíram para o desenvolvimento do Estado e marcaram a memória de pessoas e cidades inteiras.

17 - ES brilha na Times Square

O Espírito Santo teve divulgação internacional de suas belezas em uma das avenidas mais conhecidas e iluminadas do mundo: a Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. E nem o Transcol ficou de fora!

18 - A força do bordado do bem

Em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, idosos e crianças se unem através do bordado para ajudar quem precisa. Um encontro de gerações!

19 - Descoberta rara na natureza

No interior de Muqui, no Sul do Estado, uma orquídea ameaçada de extinção foi descoberta vivendo em um jequitibá centenário.

20 - Craque centenário da bola

Um morador de Guarapari mostrou toda a sua vitalidade aos 104 anos jogando bola e fazendo embaixadinhas. Vida longa a Seu Onoir!

21 - Mudanças no trânsito de Vitória

Um pacote de obras foi anunciado para diminuir os gargalos do trânsito de Vitória. As entregas estão previstas para meados de 2025. Veja os detalhes das mudanças.

22 - Primeira usina de briquete do mundo

Com a promessa de reduzir em até 10% as emissões de gases de Efeito Estufa (GEE) no alto-forno, a primeira fábrica de briquete de minério de ferro do mundo foi inaugurada pela Vale e causou curiosidade. Você sabe o que é briquete?

23 - Como chegar ao novo Contorno

Depois de muita expectativa, o Contorno do Mestre Álvaro foi inaugurado no dia 15 de dezembro. E A Gazeta preparou um vídeo para mostrar chegar à nova rodovia.

