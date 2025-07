De olho na safra

Videocast TecnoAgro: especialista aponta tendências e estratégias do mercado cafeeiro

Gil Barabach, economista e especialista em café da Safras & Mercado, consultoria agrícola do agro brasileiro, analisa o cenário atual da cafeicultura e orienta produtores sobre como se posicionar diante das oscilações do mercado em novo episódio do Videocast TecnoAgro

Publicado em 19 de julho de 2025 às 15:14

O café como bebida já se tornou um elemento clássico na rotina dos brasileiros e inclusive, é clássico até mesmo no agro brasileiro, visto que o país é o maior produtor mundial de café, com uma estimativa de safra de 58,81 milhões de sacas de 60kg em 2024 de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).>

A volatilidade dos preços do café, os impactos das safras brasileiras no mercado internacional e as estratégias para enfrentar um cenário de incertezas marcaram o bate-papo com Gil Barabach, especialista da consultoria agrícola Safras & Mercado, em mais um episódio do Videocast TecnoAgro em parceria com a Feira Agro Nater Coop. >

Referência no acompanhamento de tendências do mercado cafeeiro, Barabach destacou que o momento atual da cafeicultura é de boas oportunidades, mas exige atenção redobrada do produtor rural. >

Durante a conversa, Gil analisou os rumos do setor para os próximos meses e contou de suas apostas para futuras tendências do setor. A expectativa é de que o Brasil mantenha uma posição forte como maior exportador mundial, mas a pressão sobre os custos e os efeitos de eventos climáticos extremos devem continuar influenciando os preços.>

Para conhecer mais dessas novidades que tanto auxiliam produtores no planejamento da safra, basta dar play no episódio que está no início deste conteúdo. >

Videocast TecnoAgro

Gil Barabach, economista e especialista em café da Safras & Mercado, consultoria agrícola do agro brasileiro, analisa o cenário atual da cafeicultura e Crédito: Divulgação

No Videocast TecnoAgro, especialistas e autoridades discutem temas relevantes relacionados ao agronegócio capixaba, como tecnologia, inovação, desenvolvimento sustentável e muito mais.

Em 2025, o videocast ganhou uma edição especial, com episódios gravados na Feira Agro Nater Coop. O evento reúne produtores rurais, fornecedores e parceiros para falar sobre as últimas inovações do setor, realizar negócios e contribuir para o fortalecimento do mercado capixaba.

