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Agro Inteligente

TecnoAgro 2024: reveja as palestras do Auditório Inovação nos 2 dias de evento

Temas como o futuro do agro e soluções inteligentes foram debatidos durante o evento realizado por A Gazeta, na quarta (28) e quinta-feira (29), no Steffen Centro de Eventos, na Serra

Publicado em 

29 ago 2024 às 12:00

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 12:00

O agronegócio brasileiro vem buscando se reinventar para melhorar a produtividade, sem perder de vista a sustentabilidade, principalmente diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.  O uso de novas tecnologias na área florestal, pesquisas realizadas no Estado diante das mudanças climáticas e as inovações na pecuária do futuro foram alguns dos temas debatidos no Auditório Inovação, durante os dois dias do TecnoAgro 2024, que neste ano trouxe o tema “Agro Inteligente”. A gravação de todas as palestras do auditório, que começaram na quarta (28) e terminaram nesta quinta-feira (29), pode ser vista nesta página, em A Gazeta. 
Maior evento de tecnologia, capacitação e inovação no agronegócio do Espírito Santo, o TecnoAgro é realizado pela Rede Gazeta e por A Gazeta. Neste ano, o evento aconteceu no Steffen Centro de Eventos, na Serra, na quarta e quinta-feira (28 e 29/08). Foram mais de 25 palestras de diversos temas, além de exposições e atrações culturais. Saiba mais em www.tecnoagroes.com.br.
Reveja as palestras dos dois dias de evento:

As pesquisas do ES para o agro diante das mudanças climáticas

Resultados práticos da boa gestão no campo

Uso de novas tecnologias na área florestal

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