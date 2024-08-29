TecnoAgro 2024: reveja as palestras do Auditório Inovação nos 2 dias de evento

O agronegócio brasileiro vem buscando se reinventar para melhorar a produtividade, sem perder de vista a sustentabilidade, principalmente diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. O uso de novas tecnologias na área florestal, pesquisas realizadas no Estado diante das mudanças climáticas e as inovações na pecuária do futuro foram alguns dos temas debatidos no Auditório Inovação, durante os dois dias do TecnoAgro 2024, que neste ano trouxe o tema “Agro Inteligente”. A gravação de todas as palestras do auditório, que começaram na quarta (28) e terminaram nesta quinta-feira (29), pode ser vista nesta página, em A Gazeta.