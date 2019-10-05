Home
>
Agronegócio
>
Ministério da Agricultura cria câmara setorial para a cadeia produtiva da cerveja

Ministério da Agricultura cria câmara setorial para a cadeia produtiva da cerveja

O setor cervejeiro representa cerca de 2% do PIB brasileiro, gerando faturamento próximo de R$ 100 bilhões anuais, e responsável por 2,7 milhões de empregos

Siumara Gonçalves

Repórter de Economia / [email protected]

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 14:38

 - Atualizado há 6 anos

A Câmara Setorial da Cerveja dará mais respaldo a um setor em crescimento no país Crédito: Edson Chagas

Boa notícia para o setor cervejeiro. O Ministério da Agricultura (Mapa) terá uma câmara setorial exclusiva para discutir os problemas dos produtores brasileiros. Hoje, o mercado nacional é o terceiro maior do mundo, com mais de 1 mil empresas registradas e 14 bilhões de litros consumidos por ano.

Recomendado para você

À frente da propriedade da família, Fabiani Reinholz revolucionou de maneira sustentável o plantio da fruta, investiu no beneficiamento e agora atrai olhares para o chocolate de alto padrão que produz

Com liderança feminina, fazenda de cacau de Colatina vira sucesso nacional

Maior produtor de café conilon no país, Espírito Santo também tem destaque nas bebidas feitas com grãos selecionados de conilon

Produtores de conilon do ES ganham espaço no mercado de cafés especiais

Com sede em São Mateus e no mercado desde 2005, a Coopbac está localizada no maior polo produtor de pimenta-do-reino do Brasil

Cooabriel aposta em produção de pimenta-do-reino ao incorporar cooperativa no ES

Leia mais

Imagem - Cevada começa a ser produzida na Região das Montanhas capixabas

Cevada começa a ser produzida na Região das Montanhas capixabas

A ministra Tereza Cristina assinou na última quinta-feira (3) a portaria que institui a Câmara Setorial da Cerveja, que reunirá todas as entidades representantes do setor produtivo.

Até hoje, o Mapa tinha duas câmaras no setor de bebidas: a de Viticultura, Vinhos e Derivados e a da Cachaça. Ao todo, são 30 câmaras setoriais e cinco temáticas, abrangendo todos os setores da cadeia produtiva da agropecuária.

A câmara temática deverá ser instalada ainda na segunda quinzena deste mês, junto com a primeira reunião de trabalho do novo colegiado. O setor de cerveja representa cerca de 2% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, gera cerca de R$ 25 bilhões em impostos por ano, é responsável por 2,7 milhões de empregos e tem um faturamento da ordem de R$ 100 bilhões.

O propósito da câmara é que os problemas do setor sejam discutidos em conjunto por todas as entidades representantes dos produtores, inclusive a Associação Brasileira da Cerveja Artesanal (Abracerva). O número de cervejarias artesanais está em rápida expansão no Brasil.

Leia mais

4 mitos sobre cervejas que você precisa parar de acreditar

A Câmara será composta também pela Associação Brasileira de Bebidas (Abrab), Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CerveBrasil) e Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv).

Segundo o geógrafo Eduardo Marcusso, da Coordenação-Geral de Suporte Econômico do ministério, a criação do colegiado estava sendo planejada há dois anos. A câmara terá o papel de promover o debate em pé de igualdade entre todos os players da indústria da cerveja, que reúne algumas das maiores empresas do país e também pequenas empresas de produção artesanal.

Ainda faltam dados sobre o setor

Um dos objetivos da câmara será fomentar a revolução da cerveja artesanal no país. Nos Estados Unidos, por exemplo, a bebida artesanal fermentada movimenta US$ 27 bilhões por ano.

No Brasil ainda não há muitos dados específicos sobre o setor. As informações existentes são do próprio Mapa, obtidos a partir do registro formal de novas cervejarias.

Leia mais

Imagem - Feira da Agricultura Familiar traz diversidade feminina a Vitória

Feira da Agricultura Familiar traz diversidade feminina a Vitória

Prazo de entrega da Declaração do ITR acaba nesta segunda-feira (30)

O que harmoniza com cada estilo de cerveja?

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Cerveja

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais