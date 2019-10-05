Agronegócio

Ministério da Agricultura cria câmara setorial para a cadeia produtiva da cerveja

O setor cervejeiro representa cerca de 2% do PIB brasileiro, gerando faturamento próximo de R$ 100 bilhões anuais, e responsável por 2,7 milhões de empregos

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 14:38 - Atualizado há 6 anos

A Câmara Setorial da Cerveja dará mais respaldo a um setor em crescimento no país Crédito: Edson Chagas

Boa notícia para o setor cervejeiro. O Ministério da Agricultura (Mapa) terá uma câmara setorial exclusiva para discutir os problemas dos produtores brasileiros. Hoje, o mercado nacional é o terceiro maior do mundo, com mais de 1 mil empresas registradas e 14 bilhões de litros consumidos por ano.

Leia mais Cevada começa a ser produzida na Região das Montanhas capixabas

A ministra Tereza Cristina assinou na última quinta-feira (3) a portaria que institui a Câmara Setorial da Cerveja, que reunirá todas as entidades representantes do setor produtivo.

Até hoje, o Mapa tinha duas câmaras no setor de bebidas: a de Viticultura, Vinhos e Derivados e a da Cachaça. Ao todo, são 30 câmaras setoriais e cinco temáticas, abrangendo todos os setores da cadeia produtiva da agropecuária.

A câmara temática deverá ser instalada ainda na segunda quinzena deste mês, junto com a primeira reunião de trabalho do novo colegiado. O setor de cerveja representa cerca de 2% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, gera cerca de R$ 25 bilhões em impostos por ano, é responsável por 2,7 milhões de empregos e tem um faturamento da ordem de R$ 100 bilhões.

O propósito da câmara é que os problemas do setor sejam discutidos em conjunto por todas as entidades representantes dos produtores, inclusive a Associação Brasileira da Cerveja Artesanal (Abracerva). O número de cervejarias artesanais está em rápida expansão no Brasil.

Leia mais 4 mitos sobre cervejas que você precisa parar de acreditar

A Câmara será composta também pela Associação Brasileira de Bebidas (Abrab), Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CerveBrasil) e Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv).

Segundo o geógrafo Eduardo Marcusso, da Coordenação-Geral de Suporte Econômico do ministério, a criação do colegiado estava sendo planejada há dois anos. A câmara terá o papel de promover o debate em pé de igualdade entre todos os players da indústria da cerveja, que reúne algumas das maiores empresas do país e também pequenas empresas de produção artesanal.

Ainda faltam dados sobre o setor

Um dos objetivos da câmara será fomentar a revolução da cerveja artesanal no país. Nos Estados Unidos, por exemplo, a bebida artesanal fermentada movimenta US$ 27 bilhões por ano.

No Brasil ainda não há muitos dados específicos sobre o setor. As informações existentes são do próprio Mapa, obtidos a partir do registro formal de novas cervejarias.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta