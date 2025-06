Investigação

Gripe aviária: teste descarta caso em ave doméstica em Alegre

Caso descartado pelo Idaf nesta segunda-feira (9) era de ave de propriedade privada. Não há suspeitas de infecção no Espírito Santo em granjas comerciais

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) informou, nesta segunda-feira (9), que o resultado do teste da ave foi negativo para influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) no município de Alegre, envolvendo aves domésticas.>

A coleta de material foi realizada na última sexta-feira (6) e enviada para análise no laboratório oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). >

Segundo o Idaf, o governo do Espírito Santo mantém o trabalho de vigilância que vem sendo feito, com todas as medidas preventivas e protocolos de segurança sanitária sendo aplicados, em alinhamento com as diretrizes nacionais de defesa agropecuária.>