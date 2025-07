Transferência de renda

'A gente mal pode plantar', diz agricultora em acordo do Rio Doce com Lula no ES

Durante evento com o presidente em Linhares, na manhã desta sexta-feira (11), agricultora desabafou sobre os impactos sofridos com o rompimento da lama e a invisibilidade das mulheres atingidas

Publicado em 11 de julho de 2025 às 14:12

A agricultora familiar e sócia fundadora da Associação Mulheres do Cacau, Ana Paula Ramos, durante discurso. Crédito: Canal GOV

Durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Linhares, no norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (11), a agricultora familiar e sócia fundadora da Associação Mulheres do Cacau, Ana Paula Ramos, fez um desabafo sobre os desafios enfrentados pelas comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Ela também destacou a invisibilidade das mulheres ao longo de todo o processo de reparação.>

Natural de Regência, Ana Paula relembrou momentos da infância em que tomava banho e brincava nas margens do Rio Doce — algo que, segundo ela, seu filho não pode mais fazer. >

Como agricultora familiar, a gente mal pode fazer horta no fundo de casa, porque o solo está contaminado. O pescador não pode pescar o peixe para complementar a refeição, porque já não serve pra ser consumido Ana Paula Ramos Agricultora familiar e sócia fundadora da Associação Mulheres do Cacau

Em sua fala, dirigida diretamente ao presidente Lula — que veio anunciar a transferência de renda de R$ 3,7 bilhões, ao longo de quatro anos, para pescadores e agricultores atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015. —, Ana relatou a violência simbólica e material vivida por essas pessoas. >

“Foi tirado de nós o maior pertencimento que é a nossa terra. Sou uma pequena produtora de cacau, mas, na última análise de solo, apareceram quatro metais pesados. E é um dinheiro que nós temos que desembolsar por conta de um crime”, criticou.>

>

Segundo Ana Paula, os agricultores familiares e os pescadores foram os mais impactados, por serem pequenos e sem força política individual, “a não ser que se unam”, frisou. Ela vê o PTR como um avanço modesto, mas necessário. “É uma pequena quantia, mas que proporciona o básico para que o pequeno agricultor consiga pensar além”, finalizou. >

Além dos impactos causados pelo rompimento da barragem, Ana Paula também contestou a forma como as mulheres foram tratadas durante todo o processo de reparação. “As mulheres antes não eram vistas, só os maridos, que cultivavam o cacau e eram os donos da produção. Através da Associação Mulheres do Cacau conseguimos ser vistas, porque, afinal, estávamos lado a lado dos parceiros”, afirmou.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta