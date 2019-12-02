Erick Musso evita falar à imprensa e sai pela porta da frente da Assembleia

Na saída do plenário, perguntamos a Erick como será o relacionamento daqui para a frente. Esboçando um sorriso, ele perguntou:

Mas a maneira escolhida por Erick para sair da sede do Poder Legislativo neste momento delicado diz muito. Ele abriu mão de usar o elevador privativo dos deputados e de sair pela garagem da Assembleia. Saindo pela porta principal, passa o recado de que, literalmente, sai de sua casa pela porta da frente, de cabeça erguida, sem temer ninguém. Nem o mau tempo.