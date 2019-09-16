Verão Ponta a Ponta

Barra Seca: única praia de naturismo do ES é refúgio para ter paz

Única praia de naturismo do Estado, Barra Seca - Norte do Espírito Santo - recebe milhares de pessoas do Brasil e do mundo que são adeptos do estilo de vida

Publicado em 25 de janeiro de 2019 às 07:45 - Atualizado há 6 anos

Praia de Barra Seca Crédito: Arquivo AG/Divulgação

A Praia de Barra Seca é um refúgio para quem quer tranquilidade na sombra e à beira-mar de um oceano mais calmo. Para chegar até lá, o trajeto inclui atravessar o Rio Ipiranga de barco e, então, poder desfrutar da única praia de naturismo, oficialmente registrada, que existe no Espírito Santo. O local, além de gerar curiosidade de quem é daqui, atrai milhares de turistas e visitantes que vêm de todas as partes do Brasil e do mundo para conhecerem esse pedaço de bom caminho em forma de areia e água.

A praia de Barra Seca, em Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Frequentado por solteiros, casais, jovens, idosos e famílias completas, o ambiente é perfeito para acampamentos, um dia diferente com sombra e tranquilidade ou até um passeio por um litoral naturista, com uma vibe de mais paz e amor ao próprio corpo.

Crédito: Samira Ferreira

Por seguir diretrizes do estilo de vida naturista, para entrar na praia existem regras que precisam ser cumpridas, como a mais óbvia delas: só se pode desfrutar dela estando completamente nu. No entorno, há muita vegetação e coqueiros que formam quase uma barreira natural que impede quem está de fora ver quem curte Barra Seca. A estrada que dá acesso à praia é a mesma que, mais à frente, vai dar em Urussuquara, o Caribe Capixaba.

Crédito: Ricardo Medeiros

Além desse cuidado, de acordo com código de ética da Federação Brasileira de Naturismo, quem frequenta Barra Seca ou qualquer outra praia da mesma natureza não pode ter comportamento de conotação sexual e nem fotografar ou filmar os frequentadores e o espaço comum sem prévia autorização. O banhista que não respeitar as normas pode ser até expulso do local.

Internauta registra rio Barra Seca com água cristalina Crédito: Samira Ferreira

ACAMPAMENTO EM BARRA SECA

Por ter uma estrutura bem organizada, Barra Seca conta com instalação de iluminação e água bem feitas. Isso permite que o local sedie até acampamento para grupos ou famílias. No entanto, no entorno da região, há opções de pousadas que oferecem serviço completo de estadia e alimentação a preços que partem de R$ 180 a diária para o casal.

A ida à praia é de graça. O interessado só tem que pagar pelo barco que fará o trajeto até Barra Seca. Esse valor varia de acordo com a embarcação que está disponível e a quantidade de pessoas que quer ir até lá, mas em média acaba saindo por R$ 35 a viagem, em um barco que fica no local direto.

A praia é pública. Mas, para usufruir da estrutura que Barra Seca disponibiliza, uma colaboração em dinheiro é sempre bem-vinda. Também não é preciso fazer parte de quaisquer grupos ou associações para frequentar o espaço naturista.

Se a pedida for se aventurar de verdade, algumas braçadas podem te levar até o outro lado da costa, mas como as pessoas geralmente levam algum lanche, bebida ou toalhas e cadeiras, uma passagem em barco é sempre o mais requisitado.

SERVIÇO

Praia da Barra Seca

Como chegar: de Linhares, no Norte do Espírito Santo, siga pela BR 101 até Pontal do Ipiranga. Lá, pegue à direita do trevo de Pontal e siga até chegar a Barra Seca. Depois de Pontal do Ipiranga, a estrada é de chão e soma cerca de 20 quilômetros. Mas há indicações em placas dos locais a serem seguidos.

Estrutura: Barra Seca possui estrutura de água e luz para acampamentos, mas não tem nenhum quiosque. Há apenas uma pousada - a Lua Nua - que fica em frente à área da praia.

Dicas: espaço perfeito para quem quer relaxar com a família ou sozinho e experimentar novas sensações, com a prática do naturismo.

