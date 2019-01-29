Aracruz: passeio de escuna, praias e boa moqueca para curtir em um dia

Aracruz, no Norte do Espírito Santo, é berço de um pouco da história do Estado. Lar de aldeias indígenas e projetos que remontam a esse passado cultural, a cidade possui opções para turistas que vão das belezas das praias até boa gastronomia, passando por passeios de escuna que rendem belas fotos em alto mar ou ao pôr do sol do cais.

O fato é que, em tempos de verão, o movimento por lá sempre aumenta e muitos turistas optam por fazer o famoso "bate e volta", já que não leva nem duas horas e meia para chegar até lá - saindo de Vitória. Ainda assim, existem pousadas que abrigam paisagens que são verdadeiras obras de arte, com opções que partem de R$ 180 e chegam até R$ 690.

Segundo a chefe da administração da Pousada dos Cocais, Eliane Vanele, a partir da segunda quinzena de dezembro é que o movimento pela cidade começa mesmo a bombar. "Com isso, as pousadas nesse período é que começam a receber mais gente", relata. A pousada que ela gerencia tem saída para o mar e é considerada a de mais luxo da região.

De família tradicional do Espírito Santo, o espaço possui piscina, sauna, sala de jogos, estacionamento e restaurante à disposição dos clientes, além de quartos mais simples até acomodações com dois chuveiros, pia para casal e banheira com vista para o mar. "Esse ano, a procura por serviços já está maior do que no ano passado e tem gente que valoriza um fim de semana diferenciado, optando por suítes mais bem equipadas e com alguns mimos que fazem a diferença", completa.

AS PRAIAS

A pousada tem saída privativa para a Praia do Sauê, que é vizinha das tradicionais Praia dos Padres e Praia dos Coqueiros. Das três, apenas a dos Padres possui estrutura com quiosques. Ainda assim, a maior parte deles só abre no verão e apenas um pub - o Bacutia Pub - abre o ano inteiro, no fim da faixa de areia, à esquerda. "O pessoal sabe que aqui a gente fica aberto direto, o dia inteiro, então já temos clientes cativos e gente que todo ano volta aqui", relata o gerente do espaço, Itamar Barbosa.

Ele destaca que o quiosque leva esse nome em referência à famosa praia de Guarapari, justificando que na Praia dos Padres - em Aracruz - também só vai gente bonita e bem arrumada e que o point acabou fazendo fama por essa característica. Lá, dá para pedir um petisco para comer à beira-mar a partir de R$ 50 e as bebidas partem de R$ 5. O local também disponibiliza mesas, cadeiras e espreguiçadeiras até a areia, sem cobrar a mais dos clientes que já estão consumindo.

A Praia dos Coqueiros, que é também das mais famosas de Aracruz por ser rodeada de coqueiros com dezenas de metros de altura, só disponibiliza mesmo da areia para os banhistas, como a Praia do Sauê. Para as duas, o visitante deve levar de casa um lanche e cadeiras para se acomodar na areia.

A dos Coqueiros é ainda mais ideal para um piquenique, por exemplo, porque justamente por conta das plantas que estão por lá, há uma grande área com sombra e brisa fresca, o que deixa o ambiente mais agradável.

PASSEIO DE ESCUNA DE 2H POR R$ 30

Já no cais de Pontal de Piraqueaçu, o hit da estação é o passeio de escuna com direito a uma parada em um bar em alto mar, que é gerenciado pela empresária Maria Luisa Coutinho. "O bar tem drinques e bebidas diversas e é em uma estrutura montada no meio do Rio Piqueaçu. Então os visitantes acabam aproveitando o espaço para mergulhar no rio, tirar fotos e tudo o mais", destaca.

O passeio, por adulto, sai por R$ 30 e dura cerca de duas horas. É meia hora até chegar ao local do bar, uma hora parado no local e mais meia hora para voltar para o cais. "Crianças até cinco anos não pagam e, de seis a 10 anos, o valor cai para R$ 15. Mas tudo depende do grupo. A escuna tem capacidade para até 45 pessoas, mas a partir de grupo formado de oito nós já conseguimos montar um passeio. Para grupos maiores, o ideal é que seja feito um agendamento", afirma, justificando que na época do verão têm dias em que ela não dá conta de atender todo mundo.

Maria Luisa Coutinha, empresária da escuna Recebemos muitos turistas durante o ano todo, mas no verão a procura sempre é maior. Vêm irlandeses, italianos... Os europeus costumam gostar muito (risos)

Maria Luisa afirma que os visitantes ficam encantados pelos golfinhos que costumam acompanhar a escuna durante o passeio. "Eles pulam, nadam juntos, dão um verdadeiro show no mar. E eles acompanham a escuna até o bar e depois se dispersam", frisa. Mais informações sobre o passeio de escuna podem ser tiradas por meio do (27) 3250-1941.

PANELA DE BARRO É QUE FAZ MOQUECA BOA

Em um ambiente tão litorâneo, não podia ficar de fora do menu uma opção de moqueca bem gostosa. O Restaurante Mocambo é antigo na região e já opera há mais de 40 anos. O gerente do local, Roberto Furtado, destaca que, por dia do fim de semana, o restaurante chega a atender 130 pessoas, o que soma aproximadamente 1,5 mil por mês em alta temporada. "E não tem jeito. Entre capixabas e turistas que frequentam o espaço a moqueca é sempre o mais pedido, seguido da paella, que rende para até seis pessoas", destaca.

Rogério Furtado, gerente do Restaurante Mocambo Neste verão já estamos contabilizando uma visita ao menos 30% maior ao mesmo período do ano passado

Por lá, as moquecas partem de R$ 115, para aproximadamente quatro pessoas, e a paella para seis pessoas fica por R$ 320, com direito a todos os frutos do mar que estão na receita original do prato.

O restaurante também é point de alguns moradores da região e acaba sendo refúgio para gente que vai de barco direto de Vitória. O local possui estrutura de deque capaz de ancorar iates e embarcações maiores e tem cliente que faz questão de chegar ao local "al mare". Mais informações podem ser tiradas por meio do R$ 3250-6293.

Crédito: Bruno Coelho

