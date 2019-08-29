5 e 6 de setembro

Vitória recebe o Congresso Brasileiro de Cachaça com direito a degustação

1º Salão de Negócios e Congresso Brasileiro de Cachaça vai reunir produtores, especialistas, comerciantes e apreciadores da bebida no Centro de Convenções

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 22:23 - Atualizado há 6 anos

O consultor de bebidas Rodrigo Perdigão, o produtor de cachaça Adão Cellia e o bartender João Marcos Argolo estarão no evento Crédito: Fernando Madeira

O Dia Nacional da Cachaça é 13 de setembro, mas Vitória já comemora na semana que vem, em alto estilo, durante o 1º Salão de Negócios e Congresso Brasileiro da Cachaça, no Centro de Convenções, em Santa Lúcia.

O evento, voltado tanto para produtores e comerciantes como para apreciadores do destilado, terá mais de 300 rótulos para degustação, produzidos por 70 empresas de Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Sul, além do Espírito Santo. Também estão programados painéis de debate com especialistas renomados, shows musicais, gastronomia e coquetelaria das boas.

“Sendo a única bebida destilada brasileira, a cachaça ainda é pouco debatida. Criamos o evento para reunir o setor e discutir desde problemas na cadeia produtiva até questões históricas, mas vai ser, principalmente, uma grande festa para todos que apreciam a bebida”, explica um dos idealizadores e expositores do salão, Adão Cellia.

À frente do alambique Princesa Isabel, em Linhares, Cellia produz uma das cachaças premiadas que serão degustadas: a Princesa Isabel Aquarela, eleita a melhor cachaça branca do Brasil pelo Ranking Cúpula da Cachaça, em 2018.

COQUETELARIA MARCA PRESENÇA

Antenados com a valorização dos coquetéis brasileiros, bartenders capixabas terão lugar na programação experimentando novas possibilidades com a bebida e preparando clássicos nacionais. João Marcos Argolo, do Raiz do Canto, e o consultor de bebidas Rodrigo Perdigão estão entre os confirmados. “Durante a tarde, os bartenders vão se revezar no bar da área de expositores, criando coquetéis na hora”, conta Perdigão, que fez a seleção dos profissionais.

À noite, os visitantes do espaço Cachaça Experience terão uma carta exclusiva para harmonizar com petiscos de boteco, aperitivos e pratos brasileiros, servidos à vontade das 20h30 às 23h30. O ingresso com as degustações inclusas custa a partir de R$ 60 (meia entrada).

SERVIÇO:

1º Salão de Negócios e Congresso Brasileiro da Cachaça

Nos dias 5 e 6 de setembro, das 13h às 23h30, no Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia, Vitória.

Ingressos (inteira):

Salão de negócios: R$ 50 (1 dia) ou R$ 80 (2 dias). Salão de negócios + congresso: R$ 100 (1 dia) ou R$ 160 (2 dias). Salão de negócios + Cachaça Experience: R$ 150 (1 dia) ou R$ 250 (2 dias). Pacote completo: R$ 220 (1 dia) ou R$ 350 (2 dias). Somente Cachaça Experience: R$ 120 (1 dia) ou 200 (2 dias). Vendas pelo site do evento ou na bilheteria do Centro de Convenções, nos dias 5 e 6 de setembro.

Mais informações no site do evento ou pelo telefone (27) 3345-0921.

PROGRAMAÇÃO:

Salão de Negócios:

5 e 6/09, das 13h às 20h30.

Ambiente com estandes terá mais de 70 empresas produtoras da bebida e cerca de 300 rótulos em exposição, produzidos no Espírito Santo e em outros seis Estados, além de praça de alimentação, bar e palco com shows musicais. Logo na entrada, cada visitante ganhará uma taça para degustar as cachaças.

Cachaça Experience:

5 e 6/09, das 20h30 às 23h30.

Com formato de open bar, o Cachaça Experience vai unir coquetelaria e gastronomia nas noites do evento. Quem tiver acesso ao espaço, com capacidade para 500 pessoas e ingresso cobrado à parte, poderá consumir à vontade drinques feitos com cachaça e petiscos harmonizados com a bebida – entre eles arroz carreteiro, paella, torresmo artesanal e carne de sol de Montanha-ES.

Congresso Brasileiro da Cachaça (auditório):

05/09 - Painel temático 1: “Cachaça: patrimônio nacional”. Moderador: Bruno Inácio Lonchiati Videira, Projeto Viva Cachaça - SP.

Palestra 1: "Um Resgate Sócio-histórico-cultural", com Gilberto Freyre Neto, presidente do Instituto Gilberto Freire-PE (16h30). Palestra 2: "A Formação de um Símbolo Nacional", com Dirley dos Santos Fernandes, jornalista (17h). Palestra 3: "A Importância da Cachaça na Formação do Estado Nacional", com Renato Frascino, jornalista (17h30). Palestra 4: "Identidade e Território: A Importância do Pequeno Produtor", com Jerônimo Kahn Villas-Bôas, ecólogo (18h).

05/09 - Painel temático 2 - “Por que as cachaças são tão diferentes?”. Moderador: José Otávio de Carvalho Lopes, diretor-presidente da ANPAQ.

Palestra 1: "As diferenças entre a Cachaça de Alambique e a Cachaça Industrial", com Dra. Maria das Graças Cardoso/UFLA-MG (19h). Palestra 2: "Território, Design de Fermentação e Construção de Marca: Explorando Novos Conceitos para a Cachaça", com Cauré Portugal - SP (19h30). Palestra 3: "As Madeiras corrigem os Defeitos da Cachaça?", com Aline Marques Bortoletto/Esalq-SP (20h). Palestra 4: "A Diferença que vem da Cana e suas variedades", com Alexandre Santos de Souza, do Instituto Federal de Salinas-MG (20h30). Palestra 5: "Uso de Leveduras Selecionadas como Instrumento de Identificação Geográfica", com Rogélio Brandão, professor, Ouro Preto-MG (21h).

06/09 - Painel temático 3 – “Por que a cachaça ainda sofre tanto preconceito?”. Moderador: Sergio Rodrigues da Costa, SINDIBEBIDAS-ES.

Palestra 1: "Cachaça: tradição e tecnologia", com Leandro Marelli De Souza-ES (16h). Palestra 2: "É culpa do Produtor ou do Produto?", com Maurício Maia, jornalista-SP e Isadora Bello Fornari, sommelière de cachaça (16h30). Palestra 3: "Como os Meios de Comunicação enxergam", com Sidney Maschio, jornalista-SP (17h). Palestra 4: "Mercado próprio da Cachaça e Consumo Responsável", com Carolina Bastos Moreira Pinto, proprietária do restaurante Jiquitaia-SP (17h30). Palestra 5: "Meu Cliente toma Cachaça", com Sérgio Rabelo, proprietário do restaurante Galeto Sat's-RJ (18h).

06/09 - Painel temático 4 - “Comercialização e exportação”. Moderador Luiz Toniato, diretor de atendimento do SEBRAE-ES.

Palestra 1: "Quem é o cliente da Cachaça?", com Thyrso Ferraz de Camargo Neto - Cachaça Yaguara/PR (19h). Palestra 2: "Coquetelaria e o Novo Mercado para a Cachaça de Alambique", com Paulo Leite – Empório Sagarana/SP (19h30). Palestra 3: "Falta Marketing para Cachaça?", com Fernando Silveira - SEBRAE/MG (20h). Palestra 4: "E-Commerce da Cachaça: a experiência da Cachaçaria Nacional", com Rafael Araújo - Cachaçaria Nacional/MG (20h30). Palestra 5: "A importância das Distribuidoras para o Pequeno Produtor", com Oswaldo Bernardino Júnior - Savana/MG e Illan Gomes de Oliveira – Sollution/SP (21h).





