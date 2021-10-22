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Fim de semana

Vai um espetinho de camarão aí? Receita é simples e deliciosa

Prepare a grelha e capriche nessa combinação de camarões, abobrinha, queijo coalho e pimentão com molho de azeite e salsa

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 11:28

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

22 out 2021 às 11:28
Espetinhos de camarão com molho de azeite e salsa
Espetos de camarão com abobrinha, queijo e pimentão: leves e saborosos Crédito: Seara/Divulgação
Espetinhos são refeições práticas que permitem uma infinidade de variações pra lá de saborosas. As que combinam frutos do mar e legumes são uma opção leve e elegante, e sua apresentação é de encher os olhos. Na receita abaixo, o molhinho que acompanha os espetos é um coringa para diversas outras preparações. Confira!  

ESPETINHO DE CAMARÃO COM MOLHO DE AZEITE E SALSA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 25 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 400g de camarões médios limpos e descongelados
  • 1 limão siciliano
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher (chá) de páprica picante
  • 1 abobrinha média cortada em cubos 
  • 200g de queijo coalho cortado em cubos 
  • 1 pimentão verde médio cortado em cubos 
  • Azeite para grelhar
  • Para o molho de azeite com salsa:
  • 1 xícara (chá) de azeite
  • 1 colher (sopa) de sumo de limão siciliano
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
MODO DE PREPARO:
  1. Tempere os camarões com o limão, o sal e a páprica.
  2. Cubra com plástico filme e leve à geladeira por 15 minutos.
  3. Em espetinhos de bambu, alterne camarão, queijo coalho, abobrinha e pimentão até completar.
  4. Esquente bem uma grelha, coloque um pouco de azeite e grelhe os espetinhos dos dois lados, até ficarem bem dourados.
  5. Misture os ingredientes do molho e regue os espetinhos com ele na hora de servir. 
Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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