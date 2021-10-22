Vai um espetinho de camarão aí? Receita é simples e deliciosa

Espetinhos são refeições práticas que permitem uma infinidade de variações pra lá de saborosas. As que combinam frutos do mar e legumes são uma opção leve e elegante, e sua apresentação é de encher os olhos. Na receita abaixo, o molhinho que acompanha os espetos é um coringa para diversas outras preparações. Confira!
ESPETINHO DE CAMARÃO COM MOLHO DE AZEITE E SALSA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 25 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 25 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 400g de camarões médios limpos e descongelados
- 1 limão siciliano
- 1 pitada de sal
- 1 colher (chá) de páprica picante
- 1 abobrinha média cortada em cubos
- 200g de queijo coalho cortado em cubos
- 1 pimentão verde médio cortado em cubos
- Azeite para grelhar
- Para o molho de azeite com salsa:
- 1 xícara (chá) de azeite
- 1 colher (sopa) de sumo de limão siciliano
- 1 pitada de sal
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
MODO DE PREPARO:
- Tempere os camarões com o limão, o sal e a páprica.
- Cubra com plástico filme e leve à geladeira por 15 minutos.
- Em espetinhos de bambu, alterne camarão, queijo coalho, abobrinha e pimentão até completar.
- Esquente bem uma grelha, coloque um pouco de azeite e grelhe os espetinhos dos dois lados, até ficarem bem dourados.
- Misture os ingredientes do molho e regue os espetinhos com ele na hora de servir.
Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.