Torta salgada de milho com linguiça: receita de Ana Maria Braga

A torta salgada de liquidificador está na lista de receitas irresistíveis para o lanche, e aqui vamos mostrar uma dica de quem entende do tema e sabe como deixar todo mundo com água na boca: Ana Maria Braga. A apresentadora do "Mais Você", da TV Globo, traz abaixo o passo-a-passo de uma tortinha de milho e linguiça super prática. Veja como fazer: