Torta salgada de milho com linguiça: receita de Ana Maria Braga

A torta salgada de liquidificador está na lista de receitas irresistíveis para o lanche, e aqui vamos mostrar uma dica de quem entende do tema e sabe como deixar todo mundo com água na boca: Ana Maria Braga. A apresentadora do "Mais Você", da TV Globo, traz abaixo o passo-a-passo de uma tortinha de milho e linguiça super prática. Veja como fazer:
TORTA SALGADA DE MILHO COM LINGUIÇA
Rendimento: 16 porções
Tempo de preparo: 1h20min
Nível: fácil
Tempo de preparo: 1h20min
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 350g de linguiça fresca fininha picadinha
- 1 cebola picadinha
- 4 dentes de alho picadinhos
- 1 e ¼ de xícara (chá) de leite
- 1 e ¼ de xícara (chá) de óleo
- 3 ovos
- 1 lata de milho escorrido
- 1 pacote de preparado para creme de cebola
- 2 xícaras (chá) + 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
- Cheiro-verde picadinho a gosto
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 300g de queijo muçarela ralado no ralo grosso
- MODO DE PREPARO:
- Frite a linguiça na própria gordura até dourar (uns 10 minutos). Acrescente a cebola e o alho e doure por mais cinco minutos. Reserve.
- Em um liquidificador, bata o leite com o óleo, os ovos e o milho até triturar bem.
- Transfira para uma tigela e incorpore o creme de cebola e a farinha.
- Adicione o refogado de linguiça, tempere com cheiro-verde a gosto e agregue o fermento.
- Despeje em forma retangular (33cm x 21cm) untada com óleo e enfarinhada, polvilhe a muçarela, pressionando levemente, e leve ao forno médio preaquecido (180°C) por cerca de 40 minutos ou até dourar.
- Sirva a torta cortada em quadrados.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.