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Torta salgada de milho com linguiça: receita de Ana Maria Braga

Com massa preparada no liquidificador, a sugestão da apresentadora do "Mais Você" é uma dica super saborosa para o lanche

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

27 jul 2021 às 02:00
Torta de milho com linguiça, receita de Ana Maria Braga
Torta de milho com linguiça, receita de Ana Maria Braga Crédito: Anamariabraga.globo.com
A torta salgada de liquidificador está na lista de receitas irresistíveis para o lanche, e aqui vamos mostrar uma dica de quem entende do tema e sabe como deixar todo mundo com água na boca: Ana Maria Braga. A apresentadora do "Mais Você", da TV Globo, traz abaixo o passo-a-passo de uma tortinha de milho e linguiça super prática. Veja como fazer:

TORTA SALGADA DE MILHO COM LINGUIÇA

Rendimento: 16 porções
Tempo de preparo: 1h20min
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 350g de linguiça fresca fininha picadinha
  • 1 cebola picadinha
  • 4 dentes de alho picadinhos
  • 1 e ¼ de xícara (chá) de leite
  • 1 e ¼ de xícara (chá) de óleo
  • 3 ovos
  • 1 lata de milho escorrido
  • 1 pacote de preparado para creme de cebola
  • 2 xícaras (chá) + 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • Cheiro-verde picadinho a gosto
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 300g de queijo muçarela ralado no ralo grosso
  • MODO DE PREPARO:
  1. Frite a linguiça na própria gordura até dourar (uns 10 minutos). Acrescente a cebola e o alho e doure por mais cinco minutos. Reserve. 
  2. Em um liquidificador, bata o leite com o óleo, os ovos e o milho até triturar bem. 
  3. Transfira para uma tigela e incorpore o creme de cebola e a farinha. 
  4. Adicione o refogado de linguiça, tempere com cheiro-verde a gosto e agregue o fermento. 
  5. Despeje em forma retangular (33cm x 21cm) untada com óleo e enfarinhada, polvilhe a muçarela, pressionando levemente, e leve ao forno médio preaquecido (180°C) por cerca de 40 minutos ou até dourar.
  6. Sirva a torta cortada em quadrados.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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