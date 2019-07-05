Santa Beer agita a programação da II Virada Cultural de Santa Teresa

Publicado em 5 de julho de 2019 às 18:03
- Atualizado há 6 anos
Santa Teresa está bem badalada nas últimas semanas. Depois do Santa Jazz e da 28ª Festa do Imigrante Italiano, a cidade realiza a sua II Virada Cultural, com direito a um festival de cervejas artesanais. A programação começou na última segunda-feira, com exposições e espetáculos de dança, e segue até domingo (7).
Um dos destaques é o Santa Beer, festival de cervejas artesanais de Santa Teresa, que começa nesta sexta-feira (5), às 17h, na Praça Duque de Caxias, no Centro da cidade. No sábado (6) e domingo (7), o evento começa às 11h.
Segundo a prefeitura, o Santa Beer reunirá diversas opções de cervejas artesanais, food trucks com mais de 10 opções gastronômicas, espaço para as crianças se divertirem e shows. Uma programação musical promete dar o clima de alegria no festival.
II VIRADA CULTURAL
A II Virada Cultural de Santa Teresa começou na última segunda-feira. Nos últimos dias, o público pôde apreciar exposições, no Instituto Nacional da Mata Atlântica e na Casa Lambert, e apresentações de orquestra e um espetáculo de dança nas escolas do município. A partir desta sexta-feira (5), a programação aumenta com as mesmas mostras abertas no início da semana e novos eventos.
Entre os destaques, além do Santa Beer, estão a apresentação de Bruno Alves, seguido do espetáculo de dança "A Arte da Dançar", na Casa da Cultura, nesta sexta-feira. No sábado (6), tem visita guiada à fábrica da Cantina Matiello, apresentação do musical "Saltimbancos" e do espetáculo "Romeu e Julieta" - os dois últimos na Casa da Cultura.
Os destaques do domingo (7) são a aula de Zumba, no Parque de Exposições, e Cantoria Italiana, no Bar Elite. Confira abaixo as programações do Santa Beer e da II Virada Cultural.
SERVIÇO:
II Festival Santa Beer
Onde: Praça Duque de Caxias, Centro, Santa Teresa
Quando: 05 a 07 de julho - sexta, a partir das 17h; sábado e domingo, a partir das 11h
Atrações:
Sexta: Trapos (19h), Sheep & Parafina (21h)
Sábado: 90 e Tal (18h), Ângulo Vertical (21h)
Domingo: Merak (15h)
Entrada gratuita
II Virada Cultural de Santa Teresa
SEXTA-FEIRA (5)
8h às 17h - 4ª Mostra Internacional de Arte Naif e a Pintura Primitiva de Virgínia Tamanini - no Instituto Nacional da Mata Atlântica
8h às 16h - Mostra de Bordados da Escola José Pinto Coelho - na Casa Lambert
8h às 16h - Imagens e Memórias: Postais de Santa Teresa - na Casa Lambert
9h às 17h - Funcionamento do Museu da Cultura e Imigração Italiana - Galeria Cultural
17h - II Santa Beer: Festival de Cerveja Artesanal de Santa Teresa - na Praça Duque de Caxias
18h30 - Voz e Violão: "Bruno Alves" - na Casa da Cultura
19h - Espetáculo de dança: "A Arte de Dançar" - na Casa da Cultura
SÁBADO (6)
8h às 17h - 4ª Mostra Internacional de Arte Naif e a Pintura Primitiva de Virgínia Tamanini - no Instituto Nacional da Mata Atlântica
8h às 16h - Mostra de Bordados da Escola José Pinto Coelho - na Casa Lambert
8h às 16h - Imagens e Memórias: Postais de Santa Teresa - na Casa Lambert
9h às 17h - Funcionamento do Museu da Cultura e Imigração Italiana - Galeria Cultural
11h - II Santa Beer: Festival de Cerveja Artesanal de Santa Teresa - na Praça Duque de Caxias
14h - Apresentação do Grupo de Dança do Circolo Trentino di Santa Teresa - na Praça Duque de Caxias
15h30 - Visita guiada à fábrica e produção da "Cantina Matiello" - vagas limitadas
18h - Musical "Saltimbancos" - Amigos da Cultura de Santa Leopoldina - na Casa da Cultura
20h - Espetáculo teatral: "Romeu e Julieta" - na Casa da Cultura
DOMINGO (7)
8h às 17h - 4ª Mostra Internacional de Arte Naif e a Pintura Primitiva de Virgínia Tamanini - no Instituto Nacional da Mata Atlântica
8h às 16h - Mostra de Bordados da Escola José Pinto Coelho - na Casa Lambert
8h às 16h - Imagens e Memórias: Postais de Santa Teresa - na Casa Lambert
9h às 17h - Funcionamento do Museu da Cultura e Imigração Italiana - na Galeria Cultural
9h30 - Com Zumba é Melhor - no Parque de Exposições da Cidade
11h - Cantoria Italiana - no Bar Elite
11h - II Santa Beer: Festival de Cerveja Artesanal de Santa Teresa - na Praça Duque de Caxias
