Salpicão de presunto com acelga e pimentões: veja receita

Lave bem a maçã e, mantendo a casca, corte ao meio e retire as sementes. Corte em fatias e depois em tiras.

Acrescente às tiras o creme de maionese, mexendo cuidadosamente até que todos os pedaços de maçã estejam envolvidos.

Corte o presunto em tiras de tamanho semelhante ao das da maçã. Misture o presunto com a fruta já envolvida pela maionese. Reserve.



Rale a cenoura, de preferência em fios finos e longos.

Corte os pimentões em tirinhas bem finas, e corte a acelga também em tiras.

