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Colorido e refrescante

Salpicão de presunto com acelga e pimentões: veja receita

Aquele acompanhamento fácil de fazer e de agradar era o que faltava para a sua refeição, e apresentamos o passo-a-passo para você arrasar!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

10 out 2021 às 02:00

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 02:00

Salpicão de presunto
Salpicão de presunto: receita é prática e fica pronta rapidinho Crédito: Pamplona/Divulgação
O salpicão de frango é um clássico, e muita gente ama. Mas você já testou versões diferentes do prato? Escolhemos uma super prática, que fica pronta rapidinho. Nessa receita, descrita abaixo, use presunto cozido cortado em tiras, pimentões coloridos e acelga. Finalize com batata palha beeem crocante e não deixe de escolher uma boa maionese para envolver tudo.   

SALPICÃO DE PRESUNTO

  • INGREDIENTES: 
  • 400g de presunto 
  • 1 maçã
  • ¼ de pimentão vermelho
  • ¼ de pimentão amarelo
  • ½ cenoura
  • 100g de maionese
  • 3 xícaras de acelga
  • 50g de batata palha
  • MODO DE PREPARO:
  1. Lave bem a maçã e, mantendo a casca, corte ao meio e retire as sementes. Corte em fatias e depois em tiras. 
  2. Acrescente às tiras o creme de maionese, mexendo cuidadosamente até que todos os pedaços de maçã estejam envolvidos.
  3. Corte o presunto em tiras de tamanho semelhante ao das da maçã. Misture o presunto com a fruta já envolvida pela maionese. Reserve.
  4. Rale a cenoura, de preferência em fios finos e longos. 
  5. Corte os pimentões em tirinhas bem finas, e corte a acelga também em tiras.
  6. Misture todos os ingredientes e finalize com a batata palha.
Fonte: Pamplona. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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