Sabores de Boteco: festival em Anchieta terá pratos a partir de R$ 10

Evento acontece de 2 de outubro a 7 de novembro, em nove bares e restaurantes do município de Anchieta. Festa de encerramento terá shows musicais e estandes na praça.