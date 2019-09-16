Restaurant week ES volta com 31 casas e a nova categoria Menu Plus

Publicado em 16 de setembro de 2019 às 14:16
- Atualizado há 6 anos
O ES Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais aguardados pelos capixabas, chega à 18ª edição com novidades e um tema que permite resgatar pratos clássicos da cozinha brasileira. Entre os dias 13 de setembro (sexta) e 6 de outubro (domingo), o evento estará em 31 restaurantes de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Anchieta com menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos, no almoço ou no jantar.
O tema desta edição é "Do Campo à Mesa" e a grande novidade é o lançamento de uma nova categoria: o Menu Plus, disponível em algumas casas participantes, terá opções mais elaboradas de entrada, prato e sobremesa a R$ 55 por pessoa no almoço e R$ 68 por pessoa no jantar. Os menus convencionais custarão R$ 43,90 por pessoa no almoço e R$ 54,90 por pessoa no jantar, também com entrada, prato e sobremesa).
Neste ano, estreiam no festival os restaurantes Café Leve, Cosmô Restaurante, Do Papa Gourmet, Mediterrâneo Gastronomia, Massimo Gastronomia, Sushi Trip Experience e Casa Graviola, de Vitória; Coco Bambu, de Vila Velha; e Salino Cozinha Contemporânea, de Guarapari.
O Restaurant Week mantém sua ação solidária, pedindo a doação de R$ 1 a cada menu vendido. Nesta edição, o Instituto João XXIII, em Vitória, receberá a renda arrecadada pelo evento. A entidade apoia crianças e adolescentes do bairro Consolação e de 25 comunidades em seu entorno, com projetos nas áreas de esporte, música e cultura.
De 13 de setembro a 6 de outubro de 2019, em 31 restaurantes de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Anchieta.
Valores dos menus com entrada, prato principal e sobremesa:
Convencional: R$ 43,90 por pessoa (almoço) e R$ 54,90 por pessoa (jantar).
Plus: R$ 55 por pessoa (almoço) e R$ 68 por pessoa (jantar).
MENU PLUS/JANTAR:
Entradas: Bruschetta com morrones, ragu de porco, queijo e pó de azeitona preta OU Melhor Bolinho de Carne do Mundo (4 croquetes de carne com molho de gorgonzola)
Pratos principais: Fraldinha de sol fatiada, musseline de batata baroa e farofa de panko com amendoim torrado na manteiga OU Mignon na manteiga, purê rústico com alho assado e tomates queimados OU Escondidinho de cogumelos com salada de rúcula com tomate cereja confit, pesto e parmesão.
Sobremesas: Torta de limão siciliano desconstruída, com ganache de chocolate branco e alecrim OU Empanada doce recheada com geleia artesanal de morango e pimenta dedo-de-moça, ganache de Nutella e sorvete.
Serviço: Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha. De terça a quinta e domingo, das 19h às 23h, sexta e sábado das 19h à 0h. (27) 3062-1696.
MENU CONVENCIONAL/ALMOÇO:
Entradas: Croquete de cupim OU Mini sanduíche de pernil OU Coxinha de rabada com gorgonzola OU Creme de couve-flor com bacon.
Pratos principais: Risoto de bacon com bife de chorizo OU Risoto cítrico com filé de tilápia grelhada OU Mexidinho de arroz e feijão fradinho com carne seca desfiada e purê de abóbora OU Rabada no feijão manteiga com banana assada, farofa de alho e arroz branco OU Cupim assado com farofa de banana e creme de aipim.
Sobremesas: Torta holandesa OU Cheesecake com calda de morango OU Bolo de cenoura com calda de Ovomaltine e sorvete de baunilha.
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Croquete de cupim OU Mini sanduíche de pernil OU Coxinha de rabada com gorgonzola OU Creme de couve-flor com bacon.
Pratos principais: Sorrentino de ricota com tomate seco e filé mignon grelhado ao molho de ervas OU Risoto de alho-poró com filé mignon e crispy de bacon OU Espaguete à carbonara com cubos de filé mignon OU Massa negra na manteiga de sálvia com muçarela de búfala, cogumelos Paris e amêndoas laminadas.
Sobremesas: Torta holandesa OU Cheesecake com calda de morango OU Bolo de cenoura com calda de Ovomaltine e sorvete de baunilha.
Serviço: Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Praia do Canto, Vitória. Segunda, das 11h às 14h30; de terça a sexta, das 11h às 15h e das 17h30 às 23h; sábado das 11h às 16h e das 17h30 às 23h; domingo, das 11h às 15h30. (27) 3026-2030.
MENU CONVENCIONAL/ALMOÇO:
Entradas: Empanada de humita (pastel assado típico argentino com creme de milho) OU Bruschetta de chorizo (pão de forma caseiro com linguiça tipo toscana grelhada e acebolada).
Pratos principais: Del Campo a la Mesa (baby beef grelhado, couve refogada, arroz parrillero, farofa da casa e vinagrete) OU La Parmegiana (bife empanado e frito com molho de tomate da casa, gratinado com muçarela e servido purê de batata).
Sobremesas: Musse de limão e leite condensado com raspas de limão OU Rogel (mil-folhas de doce de leite com cobertura de chantilly).
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Polenta cremosa (polenta cremosa com ragu) OU Empanada de queso y cebolla (pastel assado típico argentino com mix de queijos e cebola roxa).
Pratos principais: Costillita de cerdo (costela suína com molho cítrico servida com batatas e manteiga de alecrim) OU Arroz de rabada com legumes e agrião.
Sobremesas: Musse de chocolate com calda de maracujá e raspas de chocolate OU Rogel (mil-folhas de doce de leite com cobertura de chantilly).
Serviço: Av. Américo Buaiz, 500, Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. Todos os dias, das 11h às 22h30. (27) 3224-6033.
MENU CONVENCIONAL/ALMOÇO:
Entradas: Torta fit de abobrinha, ovos e temperos com salada de folhas OU Empanada de presunto e queijo.
Pratos principais: Milanesa com tomate, presunto e queijo, gratinada, sobre batatas salteadas ao alho e alecrim, e arroz de castanhas OU Tira de assado na brasa acompanhada de creme de milho e vegetais grelhados.
Sobremesas: Pudim de doce de leite com chantilly ou Cheesecake com calda de morango caseira.
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Quiche de alho-poró e linguiça picante ou Empanada saltenha.
Pratos principais: Picanha nas brasas escoltada por espaguete ao pesto e nhoque ao sugo OU Fraldinha grelhada, regada com chimichurri e servida com batata recheada de cream cheese, bacon, ervas e salada caprese.
Sobremesas: Torta macia de chocolate meio amargo, nozes e goiabada OU Cheesecake com calda de morango caseira.
Serviço: Av. Luciano das Neves, 2.418, Shopping Vila Velha, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Todos os dias, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h. (27) 3533-2225
MENU CONVENCIONAL/ALMOÇO:
Entradas: Ceviche Week (peixe branco marinado em leite de tigre, pimenta, cebola roxa e coentro) OU Robata de salmão e queijo (espeto de queijo coalho envolto em salmão).
Sobremesas: Brigadeiro ao leite de colher OU Harumaki de maçã (massa fina crocante recheada de torta de maçã).
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Fish taco (salada de repolho, peixe branco empanado e guacamole) OU Katsu Sando (sanduíche de barriga de porco empanada com mostarda karashi e tonkatsu).
Pratos principais: Combinado Week (12 peças especiais criadas pelo nosso sushiman) OU Shoyu lámen (macarrão, carne de porco, acelga, naruto, cebolinha, ovo cozido e nori).
Sobremesa: Tempurá de biscoito Oreo com sorvete de creme, calda de chocolate e creme de avelã OU Torta de palha italiana.
Serviço: Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. De terça a domingo, das 11h30 às 15h30 e das 18h à 0h. (27) 3024-2222.
MENU PLUS/ALMOÇO:
Entradas: Mix orgânico de folhas verdes, tomates cereja, crocante de nozes, ao vinagrete de balsâmico (vegano) OU Creme de couve-flor com crocante de bacon e crostini OU Pancetta com catchup de goiabada e picles de cebola.
Pratos principais: Paupiette de peixe branco ao molho de capim-santo, purê de abóbora e tubérculos assados OU Escalope de Angus com fritas e molho béarnaise OU Bendita feijuca “Nobre” OU Costeleta de porco curada na casa, chutney de abacaxi e ragu de lentilhas OU Lasanha de linguiça artesanal com gorgonzola OU Pupunha grelhado ao molho mediterrâneo, purê de abóbora e chips de abobrinha (vegano).
Sobremesas: Panna cotta de açaí com sorvete de cupuaçu OU Arroz doce com doce de leite de búfala e crocante de nozes OU Gelado de abacaxi com coco (vegano).
MENU PLUS/JANTAR:
Entradas: Trio de brusquetas de polenta (cogumelos, tapenade com tomates confitados e caponata de berinjela/vegano OU Mix orgânico de folhas verdes, tomates cereja, crocante de nozes ao vinagrete de balsâmico e parmesão OU Creme de couve-flor com crocante de bacon e crostini OU Steak tartare com torradinha da casa OU Ceviche de peixe branco com batata doce.
Pratos principais: Bife ancho com nhoque artesanal ao nosso molho de tomatinhos confitados OU Bacalhau com natas e arroz de brócolis OU Pupunha grelhado ao molho mediterrâneo, purê de abóbora e chips de abobrinha (vegano) OU Escalope de filé mignon ao molho roti com aligot e vegetais assados OU Peixe branco e camarão VG grelhado ao molho mediterrâneo, purê de abóbora e chips de abobrinha OU Lasanha de frutos do mar.
Sobremesas: Panna cotta de açaí com sorvete de cupuaçu OU Arroz doce com doce de leite búfala e crocante de nozes OU Gelado de abacaxi com coco (vegano).
Serviço: Rua Joaquim Lirio, 08, Praia do Canto, Vitória. Segunda e terça, das 18h30 à 0h. Quarta, quinta e sexta, das 11h30 às 15h e das 18h30 à 0h. Sábado, das 12h às 16h e das 18h30 à 0h. (27) 3024-0022.
MENU CONVENCIONAL/ALMOÇO:
Entradas: Empanada de shiitake com muçarela OU Salada da casa.
Pratos principais: Pancetta com purê de raízes com geleia cítrica OU Baby beef com spaghetti matriciano OU Escabeche de tilápia com banana-da-terra e batata sauté.
Sobremesa: Petit gateau da casa com sorvete de creme OU pudim de doce de leite.
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Brusqueta de salmão com cream cheese e molho tarê OU Mini carpaccio com pesto e salada verde.
Pratos principais: Risoto de camarão OU Chorizo com risoto de funghi e Malbec OU Porchetta com risoto de limão siciliano.
Sobremesa: Vulcano de chocolate com doce de leite e calda cítrica de morango OU Cheesecake de Oreo.
Serviço: Rua Madeira de Freitas, 88, Praia do Canto, Vitória. Diariamente, das 11h à 0h. (27) 99293-0512.
MENU CONVENCIONAL/ALMOÇO:
Entradas: Salada de raízes assadas com aioli OU Pão da casa com homus de beterraba.
Pratos principais: Nhoque de banana-da-terra com ragu de linguiça artesanal meio picante ou ragu de cogumelos OU Escondidinho de abóbora gratinado com carne e queijo branco.
Sobremesa: Musse de chocolate 50% cacau com um toque de café OU Cocadinha de forno.
Serviço: Rua Chapot Presvot, 401-A, Praia do Canto, Vitória. De segunda a sexta, das 11h às 19h30. Sábado, das 11h às 18h30. (27) 99955-2233.
MENU CONVENCIONAL/ALMOÇO:
Entradas: Carpaccio bovino (ou) Polentinha com ragu de pernil suíno.
Pratos principais: Iscas de filé mignon com fusilli ao molho Alfredo OU Chuleta suína ao molho barbecue com risoto à Fiorentina.
Sobremesas: Pavê de doce de leite com ameixa OU Brigadeiro Prestígio.
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Carpaccio bovino OU Polentinha com ragu de pernil suíno.
Pratos principais: Filé mignon ao molho gorgonzola com arroz à Piamontese e batatas noisettes OU Risoto de bacalhau com abobrinha e ervas OU Escalope de filé mignon ao molho madeira com risoto de alho e brócolis.
Sobremesa: Pavê de doce de leite com ameixa OU Brigadeiro Prestígio.
Serviço: Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto, Vitória. De segunda a sexta, das 11h às 15h30 e das 18h à 0h; sábado das 11h à 0h; domingo das 11h às 17h. (27) 3324-9350.
MENU PLUS/JANTAR
Entradas: Mix de folhas, quinoa, queijo vegano com molho de mostarda e mel de maçã OU Carpaccio de palmito pupunha.
Prato principal: Nhoque de raízes com molho pesto de manjericão OU Frango com purê de batata doce e farofa crocante de castanhas.
Sobremesas: Crumble de maçã OU Brownie.
Serviço: Rua Elesbão Linhares, 41, área externa do Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. Diariamente, das 11h30 às 22h30. (27) 3201-8608.
MENU PLUS/JANTAR:
Entradas: Empada de camarão OU Empada de queijo do reino OU Espeto de queijo com melaço de cana OU Salada caprese no pote OU Pastel em tira de queijo.
Pratos principais: Camarão Florentina (camarões refogados com alho e cebola, flambados no vinho branco e servidos sobre espaguete ao bechamel e espinafre. Gratinado com queijos muçarela e parmesão) OU Camarão Internacional (servido sobre cremoso arroz com ervilhas e presunto, envolvido com molho branco. Gratinado com queijos muçarela e parmesão. Acompanha batata palha) OU Filé à parmegiana com espaguete ao sugo OU Tilápia meunière (peixe grelhado ao molho de alcaparras e champignon acompanhado de arroz com brócolis e legumes).
Sobremesas: Brigadeiro de colher OU Cocada ao forno OU Musse de chocolate OU Pudim com doce caseiro de ameixas pretas em calda.
Serviço: Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a quinta, das 11h30 às 15h e das 17h à 0h; sexta e sábado, das 11h30 à 1h; domingo, das 11h30 à 0h. (27) 3141-9100.
MENU PLUS/ALMOÇO:
Entradas: Mix de folhas com pera ao vinho branco OU Stick de polenta frita com espuma de queijo.
Pratos principais: Galinhada com quiabo tostado OU Peixe branco au craquelin de castanha de caju com purê de banana-da-terra e azeite de ervas.
Sobremesas: Musse de frutas vermelhas OU Torta de limão desconstruída.
MENU PLUS/JANTAR:
Entradas: Batatas bravas OU Dadinhos de tapioca com geleia de jabuticaba.
Pratos principais: Filé mignon em baixa temperatura com molho roti da casa e mini horta OU Atum selado em crosta de gergelim com purê de batata doce e wasabi.
Sobremesas: Verrine iogurte passion OU Textura de limão.
Serviço: Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória. De terça a sexta, das 12h às 15h e das 19h à 0h; sábado, das 12h30 às 17h e das 19h à 0h; domingo das 12h30 às 17h. (27) 99942-7088.
MENU PLUS/ALMOÇO:
Entradas: Acarajé de abóbora com recheio de carne seca, requeijão e vinagrete de feira OU Polenta com molho de cogumelos das montanhas e queijo.
Pratos principais: Galeto à moda caipira (½ galeto assado com macarronada caipira e farofinha da casa) OU Arroz de leitão (arroz com costelinha, pernil, linguiça e bacon em suculento tempero artesanal finalizado com farofa de torresmo).
Sobremesas: Cocada na quebrada (cocada cremosa servida na casca do coco) OU Romeu e Julieta (creme de queijo com geleia artesanal de goiaba e farofa de biscoito).
Serviço: Rua Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Mata da Praia, Vitória. De segunda a sábado, das 11h às 14h30. (27) 3324-0565.
MENU PLUS/ALMOÇO:
Entradas: Carpaccio clássico com pão italiano OU Bruschetta tradicional gratinada.
Pratos principais: Arroz de polvo OU Escalope de mignon ao demi-glace com fettuccine Alfredo OU Filé à parmegiana com espaguete ao pomodoro.
Sobremesas: Brownie com sorvete de creme e calda de chocolate OU Abacaxi caramelado e sorvete de creme.
MENU PLUS/JANTAR:
Entradas: Carpaccio clássico com pão italiano OU Concha de hadoque gratinada OU Carpaccio de pupunha.
Pratos principais: Filé mignon com fettuccine Alfredo gratinado OU Risoto de camarão OU Filé de peixe a delícia gratinado e arroz de açafrão.
Sobremesas: Brownie com sorvete de creme e calda de chocolate OU Creme de papaya com cassis OU Caju rasgado ou caju ameixa com parmesão.
Serviço: Rua Dr. Olívio Lira, 356, salão 7B, piso G-2, Anexo ao Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 11h30 à 0h; domingo, das 12h às 17h. (27) 3329-3676.
MENU PLUS/ALMOÇO:
Entradas: Carpaccio, parmesão em lascas, alcaparras, azeite trufado e molho Dijon OU Mix de folhas, presunto de Parma, tomates cereja, parmesão, molho de mostarda e mel e azeite de manjericão.
Pratos principais: Bife de vazio ao chimichurri, batatas rústicas com creme de queijo brie e farofa de cebola queimada e bacon OU Bife à parmegiana ao pomodoro artesanal e linguini.
Sobremesas: Pudim de leite condensado e paçoca OU Tortinha de Ninho com Nutella.
MENU PLUS/JANTAR:
Entradas: Steak tartare com torradas OU Baby folhas, pera assada, gorgonzola, nozes e molho especial.
Pratos principais: Ancho uruguaio com risoto de grana padano, bacon e cebola caramelizada OU Filé mignon ao molho de vinho tinto e frutas vermelhas com purê de queijos.
Sobremesas: Brownie de chocolate belga, ganache de Nutella, morangos frescos, brigadeiro de leite Ninho e sorvete de creme OU Tortinha de limão.
Serviço: Rua Inácio Higino, 347, Praia da Costa, Vila Velha. Terça e quarta, das 19h às 23h30; de quinta à sábado, das 12h às 15h e das 19h à 0h; domingo, das 12h às 16h. (27) 3063-2222.
MENU PLUS/ALMOÇO:
Entradas: Mix de folhas, muçarela de búfala e tomates sweet OU Bruschetta de salmão confit.
Pratos principais: Entrecôte ao molho de mostarda com batatas rústicas picantes OU Fettuccine ao pesto com camarões VM.
Sobremesas: Abacaxi assado com sorvete de creme e caramelo OU Panna cotta com coulis de frutas vermelhas.
Serviço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 700, Enseada do Suá, Vitória. De terça a sexta, das 11h30 às 15h30; sábado e domingo, das 11h30 às 16h30. (27) 3100-2458.
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Mix de folhas com pera caramelizada, nozes e tomate ao molho de mostarda e limão OU Crocante de massa de pizza com Parma, queijo brie e geleia de pimenta.
Pratos principais: Lasanha de massa de manjericão feita na casa, com recheio de carne moída ao molho de tomate e Catupiry OU Risoto de queijo resteya e linguiça de javali, ao molho de mirtilo reduzido no vinho tinto.
Sobremesas: Musse de limão OU Rocambole de chocolate com sorvete de pistache.
Serviço: Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória. De terça a domingo, das 18h à 0h. (27) 3376-4451.
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Rotolo bella Italia (massa assada e enrolada com recheio de tomate, rúcula e lascas de parmesão) OU Panzerotti napolitani (massa frita e coberta com molho de tomate e queijo ralado).
Pratos principais: Aragosta mare monti (lagosta servida com linguine ao pesto de rúcula e creme de burrata) OU Ossobuco Preferito com risoto ao pomodoro.
Sobremesas: Mille foglie (mil-folhas com Nutella, morango e chantilly) OU Panna cotta com manga e manjericão.
Serviço: Rua Quinze de Novembro, 535, Praia da Costa, Vila Velha. Segunda, terça e quinta das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h30 à 0h, domingo, das 12h às 15h e das 18h às 23h. (27) 3535-1005.
MENU CONVENCIONAL/ALMOÇO:
Entradas: Dadinhos de queijo coalho empanados com panko e regados com melado OU Caldinho carioca (caldo de feijão carioca com linguicinha calabresa e bacon).
Pratos principais: Caipirão (contracoxa de frango com quiabo acompanhado de polenta) OU Costelada (arroz de costela suína e ervas finas).
Sobremesas: Delícia de paçoca (tacinha de creme inglês com paçoca) OU Banoffee (torta de banana com doce de leite, creme inglês e chantilly).
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Bruschetta com ragu de linguiça toscana OU Vinagrete de sururu com torradas.
Pratos principais: Risoto de rabada com agrião OU Camarão no gratinado esperto (moquequinha de camarão com catupiry e arroz de ervas).
Sobremesas: Palha italiana de Oreo com sorvete de creme OU Brigadeiro de churros com doce de leite.
Serviço: Rua Vereador Ozeias Santana, 69, Atalaia, Centro, Guarapari. Segunda, quinta, sexta e sábado, das 19h às 23h30; domingo, das 12h30 às 14h30. (27) 3030-2914.
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entrada: Carpaccio bovino com molho cítrico, rúcula e parmesão OU Salada Caprese (muçarela de búfala, tomate cereja e molho pesto).
Pratos principais: Lagosta com tagliatelle artesanal ao molho bisque OU Filé mignon ao molho de vinho Malbec com ravióli recheado de queijo ao molho de manteiga e sálvia.
Sobremesas: Pastel de nata OU Tiramissú.
Serviço: Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, Mata da Praia, Vitória. De terça a quinta, das 19h às 23h; sexta, das 19h às 23h30; sábado, das 11h30 às 15h e das 19h às 23h30; domingo, das 11h30 às 15h e das 19h às 23h. (27) 3020-5686.
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Croqueta de gambas (bolinho de camarão servido com aioli de limão siciliano) OU Carpaccio bruschetta.
Pratos principais: Pescado à la parrilla (pescado do dia acompanhado de legumes tostados na brasa com azeite de alho e alecrim e molho romesco) OU Cordeiro Marrocos (alcatra de cordeiro (na brasa), acompanhado de arroz marroquino e especiarias e glacê de Cabernet Sauvignon)
Sobremesas: Abacaxi assado com especiarias e sorvete de coco OU Panna cotta de chocolate meio amargo e calda de frutas vermelhas.
Serviço: Av. Desembargador Demerval Lyrio, 330, Mata da Praia, Vitória. De terça a sábado das 18h à 0h; domingo, das 12h às 16h. (27) 3014-0003.
MENU PLUS/ALMOÇO:
Entradas: Quibe cru OU Bruschetta de tomate com aroma de manjericão OU Salada de grão de bico em cama de folhas.
Pratos principais: Escalope de filé mignon ao molho demi-glace com risoto de salsa OU Escalope de filé mignon com salada mista (folhas e legumes) OU Bife ancho com fettuccine ao alho OU Paleta de cordeiro assada com tagliatelle ao alho OU Filé mignon suíno com risoto de abacaxi OU Filé de peixe com risoto de tomate fresco, salsa e cebolinha OU Risoto de salmão com aroma de limão siciliano OU Filé ao poivre com arroz branco OU Nhoque de batata com ragu de cordeiro.
Sobremesas: Tortinha de maçã OU Pudim de leite tradicional OU Musse de maracujá OU Torta de amendoim.
MENU PLUS/JANTAR:
Entradas: Rosbife com salada de batata em duas texturas OU Quibe assado com molho de pimenta OU Salada verde com lâminas de cogumelos Paris.
Pratos principais: Escalope de filé mignon com risoto de queijo OU Escalope de filé mignon com risoto de cogumelo Paris OU Bife ancho com arroz à grega e vinagrete de pimenta biquinho OU Paleta de cordeiro assada com arroz e farofinha de amêndoa OU Filé de peixe com purê de banana-da-terra OU Sorrentino de damasco com brie OU Arroz à Piamontese com filé mignon OU Lagosta à moda da casa com risoto de tomate italiano e manjericão OU Espaguete com frutos do mar.
Sobremesas: Tortinha de maçã OU Pudim de leite OU Musse de maracujá OU Torta de amendoim.
Serviço: Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Praia do Canto, Vitória. Segunda, das 17h30 às 23h; de terça a quinta, das 11h30 às 15h e das 17h30 às 23h; sexta e sábado, das 11h30 à 0h; domingo, das 11h30 às 16h. (27) 3314-3863.
MENU CONVENCIONAL/ALMOÇO:
Entradas: Salada verde com molho de iogurte e mostarda OU Coxinha de siri com molho caseiro da vovó.
Pratos principais: Frango ao teriyaki com arroz de amêndoas OU Salmão grelhado ao teriyaki com batata rústica no alecrim.
Sobremesas: Banana flambada com sorvete OU Geleia de morango com sorvete.
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Salada verde com molho de iogurte e mostarda OU Coxinha de siri com molho caseiro.
Pratos principais: Mignon ao molho gorgonzola e arroz de brócolis OU Tbobozinho de camarão com arroz e farofa.
Sobremesas: Banana flambada com sorvete OU Geleia de morango com sorvete.
Serviço: Av. Beira Mar, 16, Praia da Costa Azul, Iriri, Anchieta. De segunda a sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 17h. (28) 3534-1599.
MENU PLUS/ALMOÇO:
Entradas: Quiche de pescoço de peru OU Croquete de cupim.
Pratos principais: Ossobuco com polenta cremosa OU Filé de tilápia com crosta de parmesão e raspas de limão acompanhado por musseline de banana-da-terra.
Sobremesas: Musse de coco com calda de acerola OU Gelato de manguita com raspas de laranja e toque de hortelã.
MENU PLUS/JANTAR:
Entradas: Polenta crocante com ragu de pato OU Croquete de cupim.
Pratos principais: Picanha suína ao molho de laranja e aligot de baroa OU Maminha de sol acompanhada de aipim com melaço de cana.
Sobremesas: Cheesecake Romeu e Julieta OU Gelato de manguita com raspas de laranja e toque de hortelã.
Serviço: Rua Jayme Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. Segunda e terça das 18h às 22h; de quarta a sábado, das 12h às 15h30 e das 18h às 22h; domingo, das 12h às 16h. (27) 3215-5329 / 99655-0025.
MENU PLUS/JANTAR:
Entradas: Tomate recheado com carne moída, mix de folhas do campo com clorofila de manjericão OU Creme de abóbora com carne seca.
Pratos principais: Carne na lata (carne bovina com farofa amarela, cebolas caramelizadas, ovo e arroz de tomate) OU Papelote de galinha caipira (galinha cozida envolta em couve e servida com polenta cremosa com milho e quiabo bêbado).
Sobremesas: Romeu e Julieta desconstruído (doce de goiaba com musse de queijos e farofa de castanha de caju) OU Doce de abóbora com coco e sorvete de creme.
Serviço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635, no Hotel Golden Tulip Porto Vitória, Enseada do Suá, Vitória.Todos os dias, das 19h às 22h (somente com reservas). (27) 3533-1386.
MENU CONVENCIONAL/ALMOÇO:
Entradas: Croquete de galinha caipira OU Caldo de feijão da roça com couve crispy.
Pratos principais: Tilápia com espaguete ao pesto OU Costela desfiada com farofa do sertão e tomate assado com quiabo.
Sobremesas: Curau de milho cremoso OU Crème Brûlée.
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Polenta com ragu de calabresa OU Cuscuz marroquino com costela Duroc em cubos.
Pratos principais: Bife de ancho com alho tostado e arroz de tomate ao vinho branco OU Filé de salmão grelhado na cama de baroa e fettuccine ao molho pomodoro.
Sobremesas: Brownie de chocolate com brigadeiro gelado OU Cocada mole com chips de coco crocante.
Serviço: Av. João Palácio, 300, Pavimento L3, Shopping Mestre Álvaro, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 11h30 às 15h e das 18h às 23h30; sexta e sábado, das 11h30 à 0h30; domingo, das 11h30 às 22h30. (27) 3010-3290.
MENU CONVENCIONAL/ALMOÇO:
Entradas: Casquinha de siri com farofinha de limão siciliano e manteiga OU Mix de folhas baby, tomatinho cereja, molho, croûtons e parmesão.
Pratos principais: Filé de peixe ao molho de manteiga, limão, alcaparras e tomatinho cereja, servido com musseline de batatas OU Costelinha ao estilo Montanhês (costelinha de porco assada, farofa de cenoura e vagem, batata doce frita, arroz branco e tutu de feijão manteiga com ovo de codorna).
Sobremesas: Torta de maçã, creme pâtissière, canela e chantilly OU Torta de limão com chantilly.
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Dadinhos de tapioca com queijo coalho e geleia de pimenta artesanal OU Caponata siciliana (tiras de berinjela em mix de temperos de pimentões e ervas, cozidas ao forno e servidas com mini pão árabe).
Pratos principais: Fettuccine ao vôngole & zucchini (massa artesanal com vôngoles e abobrinha ao vinho branco com tomates frescos) OU Risoto de gorgonzola com pera e nozes.
Sobremesas: Torta de maçã, creme pâtissière, canela e chantilly OU Torta de limão com chantilly.
Serviço: Rua Joaquim Pereira de Almeida Rodrigues, 40, Centro, Guarapari. De terça a domingo, das 12h às 23h. (27) 3361-1508.
MENU PLUS/JANTAR:
Entradas: Gyoza de salmão (massa fina recheada com salmão, cream cheese e cebolinha) OU Ceviche (salmão, atum e kani).
Pratos principais: Combinado Week (16 peças: 4 crispy rice, 4 gunga, 2 sushi de atum, 2 sushi de salmão, 4 tartar de salmão) OU Risoto de camarão feito com Gohan (arroz japonês), camarão e saquê.
Sobremesas: Harumaki de doce de leite (massa crocante recheada com um delicioso doce de leite) OU Brigadeiro de colher com farofa de paçoca e morangos.
Serviço: Rua Aleixo Netto, 786, Praia do Canto, Vitória. De terça a domingo, das 18h às 23h. (27) 99651-4865.
MENU PLUS/ALMOÇO:
Entradas: Mix de folhas com molho de mostarda em mel OU Salada de batatas com maçã.
Pratos principais: Costelinha de porco com polenta e linguiça OU Filé de peixe com salada parmegiana e purê.
Sobremesas: Pudim de leite condensado OU Doce de leite com coco.
MENU PLUS/JANTAR:
Entradas: Caponata de berinjela OU Carpaccio de carne seca.
Pratos principais: Escalopinho ao Marsala com arroz de parmesão OU Filé ao molho Malbec com brócolis.
Sobremesas: Tartelete Romeu e Julieta OU Bolo de chocolate à moda vienense.
Serviço: Rua Madeira de Freitas, 174, Praia do Canto, Vitória. Diariamente das 12h às 15h e de terça a sábado, das 19h à 0h. (27) 3225-4888.
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Carpaccio de abobrinha OU Pasta de alho-poró com torradas.
Pratos principais: Spare ribs (costelinha de porco, arroz com amêndoas fatiadas, passas e favas de ervilhas salteadas na manteiga, servida com batatas rústicas e dip de mostarda e mel) OU Chorizo uruguaio com risoto ou fettuccine de shiitake com queijos e batata frita.
Sobremesas: Pudim de queijo com calda de goiabada OU Panna cotta de baunilha com calda de chocolate amaro.
Serviço: Rua Henrique Moscoso, 202, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h à 0h; domingo, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. (27) 3020-6060.
MENU CONVENCIONAL/ALMOÇO:
Entradas: Trio de mini esfirras (carne, muçarela e zaatar) OU Mini quibes com coalhada e páprica picante (3 unidades).
Pratos principais: Arroz de açafrão com isca de mignon, amêndoas laminadas e legumes salteados na manteiga OU Pescada grelhada com taratour, pinole acompanhada com batata ao murro e cebola caramelizada.
Sobremesas: Torta de ricota OU Torta de nozes.
MENU CONVENCIONAL/JANTAR:
Entradas: Canapés de queijo boursin (servidos em mini pães árabes salpicados com zaatar) OU Salada jiddo servida com gomos de tangerina.
Pratos principais: Pupunha grelhado com cuscuz de coentro, salmão em cubos salteados na manteiga e redução de tangerina OU Tornedor de filé mignon com redução de frutas vermelhas acompanhado com batata rústica.
Sobremesas: Torta de ricota OU Torta de nozes.
Serviço: Av. Américo Buaiz, 200, Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a quinta e domingo, das 11h30 às 22h; sexta e sábado, das 11h30 às 23h. (27) 3224-3730.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o