Receita para o café: bolo de maçã e aveia da chef Paola Carosella

Um bolo de maçã fofinho e cheiroso tem tudo para tornar a sua hora do lanche ou do café ainda mais prazerosa. E se a receita para preparar essa gostosura for uma das maravilhosas criadas pela chef Paola Carosella? A cozinheira argentina mais amada do Brasil nos deu uma sugestão bem fácil e baratinha de fazer, que você confere a seguir.