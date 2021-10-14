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Cheirinho bom

Receita para o café: bolo de maçã e aveia da chef Paola Carosella

A cozinheira argentina mais amada do Brasil trouxe essa dica imperdível, que vai deixar a sua hora do lanche ainda mais prazerosa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

14 out 2021 às 02:00

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 02:00

Bolo de maçã criado pela chef Paola Carosella
Bolo de maçã com aveia: fofinho, cheiroso e delicioso Crédito: Milagros Campos Lagreca
Um bolo de maçã fofinho e cheiroso tem tudo para tornar a sua hora do lanche ou do café ainda mais prazerosa. E se a receita para preparar essa gostosura for uma das maravilhosas criadas pela chef Paola Carosella? A cozinheira argentina mais amada do Brasil nos deu uma sugestão bem fácil e baratinha de fazer, que você confere a seguir. 

BOLO DE MAÇÃ E AVEIA

INGREDIENTES:
  • 3 ovos 
  • ½ xícara de leite
  • ½ xícara de óleo
  • 1 xícara de açúcar
  • 1 colher (chá) de canela em pó
  • 1 e ½ xícara de farinha de trigo integral
  • ½ xícara de farelo de aveia
  • 1 colher (sobremesa) de fermento em pó
  • 2 a 3 maçãs descascadas cortadas em cubos
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma tigela, misture os ovos, o açúcar, o leite e o óleo com a ajuda de um fouet
  2. Peneire a farinha de trigo, a canela e o fermento em pó. 
  3. Em seguida coloque as farinhas com o farelo de aveia na mesma mistura e acrescente as maçãs.
  4. Coloque essa mistura em uma forma de 24 cm de diâmetro untada e enfarinhada. 
  5. Leve ao forno preaquecido a 160ºC por aproximadamente 50 minutos.
Fonte: Skeelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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