Bolo pão de mel é uma receita fácil e gostosa para o lanche

Ao retirá-lo do forno, cubra ainda quente com pedacinhos de chocolate meio amargo, espere derreter, espalhe e seja feliz!

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 17:33

Evelize Calmon

Bolo pão de mel
O bolo pão de mel rende em média 30 fatias Crédito: Nestlé/Divulgação
Se você não resiste a um pão de mel, vai se apaixonar pela versão bolo dessa doçura perfumada com especiarias e coberta com chocolate. Já está com água na boca só de pensar na delícia que isso é? Então, separe o tabuleiro, junte os ingredientes e preaqueça o forno. O resultado vai adoçar o seu fim de semana em grande estilo! 

BOLO PÃO DE MEL

Rendimento: até 30 fatias 
Tempo de preparo: 70 minutos, em média
Nível: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 2 ovos
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 1 xícara (chá) de mel
  • 1 colher (sopa) de café solúvel
  • 3 colheres (sopa) de leite desnatado morno
  • 1 colher (chá) de canela em pó
  • 1 colher (chá) de cravo em pó
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de chocolate em pó
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 170g de chocolate meio amargo em barra
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em um recipiente, bata ligeiramente os ovos e misture o leite condensado, o mel, o café solúvel dissolvido no leite, a canela em pó e o cravo em pó. 
  2. Acrescente a farinha de trigo, o chocolate em pó e o fermento em pó, misturando bem até ficar homogêneo.
  3.  Despeje em uma forma retangular (26 cm x 38 cm), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, e asse em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 25 minutos.
  4. Desenforme e cubra-o, ainda quente, com o chocolate meio amargo picado.
  5. Espere derreter e espalhe o chocolate pela superfície do bolo com o auxílio de uma espátula.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Correção

14/10/2021 - 2:22
A receita não tinha a medida de mel para o seu preparo. O material foi atualizado.

