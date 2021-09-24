Bolo pão de mel é uma receita fácil e gostosa para o lanche

Se você não resiste a um pão de mel, vai se apaixonar pela versão bolo dessa doçura perfumada com especiarias e coberta com chocolate. Já está com água na boca só de pensar na delícia que isso é? Então, separe o tabuleiro, junte os ingredientes e preaqueça o forno. O resultado vai adoçar o seu fim de semana em grande estilo!
BOLO PÃO DE MEL
Rendimento: até 30 fatias
Tempo de preparo: 70 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 70 minutos, em média
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 2 ovos
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 1 xícara (chá) de mel
- 1 colher (sopa) de café solúvel
- 3 colheres (sopa) de leite desnatado morno
- 1 colher (chá) de canela em pó
- 1 colher (chá) de cravo em pó
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de chocolate em pó
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 170g de chocolate meio amargo em barra
- MODO DE PREPARO:
- Em um recipiente, bata ligeiramente os ovos e misture o leite condensado, o mel, o café solúvel dissolvido no leite, a canela em pó e o cravo em pó.
- Acrescente a farinha de trigo, o chocolate em pó e o fermento em pó, misturando bem até ficar homogêneo.
- Despeje em uma forma retangular (26 cm x 38 cm), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, e asse em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 25 minutos.
- Desenforme e cubra-o, ainda quente, com o chocolate meio amargo picado.
- Espere derreter e espalhe o chocolate pela superfície do bolo com o auxílio de uma espátula.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Correção
14/10/2021 - 2:22
A receita não tinha a medida de mel para o seu preparo. O material foi atualizado.