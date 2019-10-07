Tradicional

Pizza napolitana é tendência e já chegou aos cardápios capixabas

Feita ao estilo de Nápoles, terra natal da pizza, a receita da moda tem massa mais leve, bordas altas e crocantes, discos abertos a mão e tamanho individual

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 12:29 - Atualizado há 6 anos

Pizza marguerita é uma das clássicas napolitanas. Crédito: Fernando Madeira

Pizza é uma paixão mundial que, no Brasil, desperta a criatividade dos pizzaiolos e ganha diferentes tamanhos, formatos, bordas e coberturas. Mas a redonda da vez, que virou febre em capitais como São Paulo, Rio e Porto Alegre, segue o estilo tradicional de Nápoles, berço da pizza no século 18. Mais leve e visualmente tentadora, a pizza napolitana já chegou aos cardápios do Estado.

Sua massa, bastante hidratada e de longa fermentação, é sempre aberta a mão. Os discos têm borda mais alta, dourada e crocante, e as fatias, elásticas e estruturadas, são perfeitas para comer com as mãos. A farinha de trigo usada na receita é do tipo 00, mais fina e pura, e o molho é de tomate italiano tipo san marzano. Por cima dele, usa-se muçarela de búfala ou fior di latte.

O resultado? Uma pizza extremamente saborosa, que chegou primeiro a Vitória na Rua da Lama, como segunda especialidade do bar de pizzas King Kone. Permitindo-se inovar nas coberturas, a casa segue as principais regras de preparo definidas pela Associazione Verace Pizza Napoletana – AVPN, organização criada em 1984 para manter a tradição e garantir o padrão de qualidade da receita, que é patrimônio da Unesco.

Pizza de pepperoni do King Kone Pizza Bar, em Jardim da Penha. Crédito: Leandro Loss/Divulgação

“A essência da nossa pizza é napolitana, mas as coberturas têm a pegada criativa da neonapolitana, que permite variar os ingredientes”, conta o proprietário, Bruno Pizzin, que oferece, também por delivery, 13 sabores de pizza. Os preços vão de R$ 16 a R$ 27 cada uma, e o tamanho é individual, com 25cm de diâmetro.

Quando se fala em cobertura, os sabores da verdadeira napolitana são dois: marguerita (molho de tomate, azeite extravirgem, muçarela, tomate e manjericão) e marinara (tomate, azeite, alho e orégano). Ambas estão no menu da primeira pizzaria napolitana do Estado, a La Musa, aberta em agosto.

Com auto-serviço, ambiente informal e nove sabores, a casa serve pizzas individuais, com preços entre R$ 24 e R$ 38 cada uma, e não trabalha com entregas. Um destaque é a salsiccia e friarielli (linguiça fresca e verdura italiana), a segunda mais pedida em Nápoles.

Felipe Delboni e sua mãe, Elina, comandam a La Musa, primeira pizzaria napolitana do Estado, em Vitória. Crédito: Fernando Madeira

“Fiz um curso para aprender a fazer napolitanas e conhecer melhor o produto, pesquisei pizzarias de referência e trouxe um consultor italiano para treinar a equipe. A aceitação do público tem ido além das expectativas”, conta o empresário Felipe Delboni, que inclui nas coberturas algumas receitas da mãe, Elina, chef do restaurante italiano da família, o Spaghetti & Cia.

Com uma linda vista de Vila Velha, no Morro do Jaburuna, e um forno à lenha capaz de alcançar as altas temperaturas do estilo napolitano (cerca de 430 graus), o jornalista Emerson Cabral e o administrador Ueber Moreira abrem sua residência para grupos, sob reserva, no projeto Modéstia às Favas.

Jantar intimista com menu degustação de pizzas do Modéstia às Favas, em Jaburuna. Crédito: Evelize Calmon

O carro-chefe é o menu degustação de pizzas, com entrada, sobremesa, bebidas não alcóolicas e uma sequência de cinco fatias. A de tomates assados e defumados, grana padano e rúcula é imperdível. O valor é R$ 80 por pessoa e a agenda já tem reservas até dezembro.

Em fase de testes até abrir com endereço próprio na Grande Vitória, a Jussara’s Pizza é uma parceria dos donos do La Dolina, Ivan di Cesare e Emilio Recchia, com o chef Reinaldo Resende. Sua massa tem a essência napolitana e chama atenção pela crocância.

“Nosso processo de fermentação dura 72 horas e assamos por 90 segundos a 430 graus, em um forno portátil que simula as condições do forno a lenha.Fica super leve, para que o cliente possa comer uma pizza inteira ou duas sem ficar empanzinado”, explica Reinaldo, que serve as “jussaras” em eventos por R$ 20 (individual).

Reinaldo Resende, do Jussara's Pizza, segue o estilo napolitano e serve o prato em eventos. Crédito: Roberto Barros/Divulgação

Onde provar:

La Musa Pizzeria Napoletana: Rua Chapot Presvot, 425, lojas 11 e 12, Praia do Canto, Vitória. (27) 3441-9523. De terça a domingo, das 18h às 23h. Instagram: @lamusapizzeria.

King Kone Pizza Bar: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1.645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777. Todos os dias, das 18h às 23h30. Instagram: @kingkoneoficial.

Modéstia às Favas: Rua Marechal Cândido Rondon, 153, Jaburuna, Vila Velha. (27) 98144-8511. Atendimento somente com reserva. Instagram: @modestiaasfavas.

Jussara’s Pizza: Pizzaria itinerante. Para informações de agenda e reservas para eventos: (27) 99919-8085. Instagram: @jussaraspizza.

