Pitadas: nova sorveteria, festival de lagosta e Oktoberfest

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 14:00
- Atualizado há 6 anos
Dois meses após sua chegada oficial ao Estado, com a abertura de uma loja no Shopping Vitória, a rede de gelaterias Bacio di Latte estreia em Vila Velha. A primeira unidade canela-verde foi aberta na última terça, 01/10, e fica no piso L1 do Shopping Praia da Costa, em frente à Polishop e próximo à entrada Curitiba. Diariamente, são dispostos 20 sabores na vitrine, com destaque para o Pistacchio, feito de pistache italiano tostado. Os copinhos custam de R$ 12,50 a R$ 28 e a cada mês são lançados três sabores temáticos - em outubro, Beijinho, Framboesa & Suspiro e Sucrilhos resgatam memórias de infância. No Shopping Praia da Costa, Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Especializado em frutos do mar na Mata da Praia, o restaurante Cia do Caranguejo realiza o 2º Festival da Lagosta, nos dias 5 e 12 de outubro. Nesses dois sábados, das 11h30 à meia-noite, a casa vai oferecer um cardápio especial de oito pratos à base de lagosta. Cada um custa R$ 120 e serve de duas a três pessoas. Entre as opções, há moqueca de cauda de lagosta (acompanhada por arroz, pirão e moquequinha de banana) e uma combinação de lagosta e camarões com legumes grelhada na chapa e servida com arroz de brócolis. O estrogonofe de lagosta, com arroz e batata palha, também é uma pedida. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230.
A Oktoberfest, maior comemoração em torno da cerveja pelo mundo, já começa a surgir no calendário capixaba. Neste sábado, 05/10, a Casa do Cervejeiro promove sua 9ª edição da festa, com chopes artesanais, cervejas especiais, comida alemã, danças típicas e música ao vivo. A programação tem início às 13h, com apresentação do grupo de danças folclóricas alemãs Pilger der Hoffnung, do músico Gustavo Hemaidan (MPB e samba) e da cantora Lu Nogueira (pop rock nacional e internacional). O cardápio terá petiscos germânicos como o Eisbein Aperitivo - lascas de joelho de porco defumada, batata, bacon, chucrute e linguiças (R$ 45) - e algumas opções de chope (500ml) são IPA do Mestre (R$ 15), Convento Red Ale (R$ 14) e Pilsen do Mestre (R$ 9). A entrada é gratuita. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, lojas 23 e 24, Hortomercado, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3315-5891.
Termina no domingo (6/10) a 18ª edição do ES Restaurant Week, que reúne cardápios completos de entrada, prato e sobremesa a preços promocionais em 31 restaurantes da Grande Vitória. Os menus convencionais de almoço custam R$ 43,90 e de jantar R$ 54,90, por pessoa. Já a novidade deste ano, o Menu Plus, sai a R$ 55 no almoço e R$ 68 no jantar, também por pessoa. Clique aqui para conferir todas as opções de cardápio, assim como os endereços e o horário de funcionamento das casas participantes.
Acompanhe a colunista no Instagram.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o