Pitadas: nova sorveteria, festival de lagosta e Oktoberfest

Confira os destaques da semana nos restaurantes da Grande Vitória e programe-se!

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 14:00 - Atualizado há 6 anos

Sorvete Pistacchio e Nutellina da Bacio di Latte, que abriu nova unidade no Estado. Crédito: Estúdio Gastronômico/Divulgação

Dois meses após sua chegada oficial ao Estado, com a abertura de uma loja no Shopping Vitória, a rede de gelaterias Bacio di Latte estreia em Vila Velha. A primeira unidade canela-verde foi aberta na última terça, 01/10, e fica no piso L1 do Shopping Praia da Costa, em frente à Polishop e próximo à entrada Curitiba. Diariamente, são dispostos 20 sabores na vitrine, com destaque para o Pistacchio, feito de pistache italiano tostado. Os copinhos custam de R$ 12,50 a R$ 28 e a cada mês são lançados três sabores temáticos - em outubro, Beijinho, Framboesa & Suspiro e Sucrilhos resgatam memórias de infância. No Shopping Praia da Costa, Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Festival com pratos de lagosta na Mata da Praia

Especializado em frutos do mar na Mata da Praia, o restaurante Cia do Caranguejo realiza o 2º Festival da Lagosta, nos dias 5 e 12 de outubro. Nesses dois sábados, das 11h30 à meia-noite, a casa vai oferecer um cardápio especial de oito pratos à base de lagosta. Cada um custa R$ 120 e serve de duas a três pessoas. Entre as opções, há moqueca de cauda de lagosta (acompanhada por arroz, pirão e moquequinha de banana) e uma combinação de lagosta e camarões com legumes grelhada na chapa e servida com arroz de brócolis. O estrogonofe de lagosta, com arroz e batata palha, também é uma pedida. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230.

Lagosta, camarões e legumes grelhados na chapa servidos no Cia do Caranguejo. Crédito: Lore Comunicação/Divulgação

Cervejaria realiza Oktoberfest no Hortomercado

A Oktoberfest, maior comemoração em torno da cerveja pelo mundo, já começa a surgir no calendário capixaba. Neste sábado, 05/10, a Casa do Cervejeiro promove sua 9ª edição da festa, com chopes artesanais, cervejas especiais, comida alemã, danças típicas e música ao vivo. A programação tem início às 13h, com apresentação do grupo de danças folclóricas alemãs Pilger der Hoffnung, do músico Gustavo Hemaidan (MPB e samba) e da cantora Lu Nogueira (pop rock nacional e internacional). O cardápio terá petiscos germânicos como o Eisbein Aperitivo - lascas de joelho de porco defumada, batata, bacon, chucrute e linguiças (R$ 45) - e algumas opções de chope (500ml) são IPA do Mestre (R$ 15), Convento Red Ale (R$ 14) e Pilsen do Mestre (R$ 9). A entrada é gratuita. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, lojas 23 e 24, Hortomercado, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3315-5891.

Casa do Cervejeiro realiza sua própria Oktoberfest, no Hortomercado. Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG

Último fim de semana do ES Restaurant Week

Termina no domingo (6/10) a 18ª edição do ES Restaurant Week, que reúne cardápios completos de entrada, prato e sobremesa a preços promocionais em 31 restaurantes da Grande Vitória. Os menus convencionais de almoço custam R$ 43,90 e de jantar R$ 54,90, por pessoa. Já a novidade deste ano, o Menu Plus, sai a R$ 55 no almoço e R$ 68 no jantar, também por pessoa. Clique aqui para conferir todas as opções de cardápio, assim como os endereços e o horário de funcionamento das casas participantes.

