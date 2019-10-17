Notas gastronômicas

Pitadas: Duaine no Mesa SP, curso de sommelier e novo menu com tapas

Confira o que foi destaque esta semana na gastronomia capixaba

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 16:51 - Atualizado há 6 anos

Chef Duaine Clements, do restaurante Quinta dos Manacás. Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG

O chef Duaine Clements, do restaurante Quinta dos Manacás, vai representar o ES no Mesa São Paulo, um dos principais eventos de gastronomia da América Latina. A edição 2019 acontece de 24 a 27 de outubro em São Paulo, no Memorial da América Latina, com o tema "Cozinha de Transição: novos significados para um planeta em mutação". A programação inclui palestras, aulas de culinária, jantares, festivais feiras e degustações, e Duaine estará nos dois momentos mais concorridos.

Um deles é o congresso Mesa Tendências, em que o chef vai apresentar o Quinta dos Manacás como um modelo de sustentabilidade para restaurantes e demonstrar preparações inovadoras, como shoyu de castanhas portuguesas, de pinhão e de café, todos feitos na propriedade, em São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante. Já no Mesa ao Vivo, o tema da aula será um prato à base de raízes diversas e exóticas, entre as quais estão pastinaca (semelhante a cenoura, porém mais doce) e variedades de rabanete e beterraba, também cultivadas nas hortas do restaurante.

Degustação na Casa de Sommelier, em Vila Velha. Crédito: Anna Costa/Divulgação

Novo curso para profissionais do vinho

Em Vila Velha, a Casa de Sommelier abriu uma nova turma de seu curso profissionalizante de sommelier. As aulas têm início no dia 29/10 e serão sempre às terças, das 19h às 23h. O curso tem duração de oito meses e contempla questões do universo do vinho, como mercado, regiões, estilos, uvas, terroir, harmonização, viticultura e vinificação. Os sommeliers Tatiane Gomes e Flávio Azevedo estão à frente das aulas, que incluem degustação de vinhos. Inscrições e mais informações: (27) 99237-0890 e no Instagram.

Arancini é opção no novo menu de tapas do Empório Joaquim. Crédito: Olivier Schochlin/Divulgação

Menu com tapas e café da manhã na Praia do Canto

A padaria gourmet e delicatéssen Empório Joaquim acrescentou mais uma especialidade ao menu. Comandada pela chef Patrícia Santos Neves, a loja passa a ser também um bistrô, servindo em sua varanda café da manhã, tapas e sanduíches. Bagel com salmão defumado, alcaparras, tomate, cebola roxa e cream cheese (R$ 34) e toast de presunto cru, queijo de cabra, uva e mel de acácia (R$ 28) são opções para o desjejum. As tapas são servidas de segunda a sexta, das 16h às 21h, e aos sábados, das 12h às 18h, com destaque para os arancini (R$ 30, seis unidades). Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-2668.

