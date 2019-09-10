Home
Participantes do The Taste Brasil realizam jantar em Colatina

A capixaba Bia Brunow e o pernambucano Estefânio Mandu cozinham juntos no Liverpub, neste sábado (14), na estreia do projeto Noite dos Chefs.