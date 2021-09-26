Nhoque recheado com provolone é dica para o almoço em família

Misture as batatas, o ovo, a farinha e a manteiga.

Abra bolinhas de massa na mão enfarinhada e recheie com cubinhos de queijo provolone.

Em um refratário, regue o fundo com um pouco de molho de tomate e acomode as bolinhas, uma ao lado da outra.

Regue com mais molho de tomate por cima delas e polvilhe q ueijo parmesão.