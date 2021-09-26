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Fim de semana

Nhoque recheado com provolone é dica para o almoço em família

Nessa receita super fácil, a massa típica italiana é assada no forno por aproximadamente 15 minutos e fica muito saborosa

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

26 set 2021 às 02:00
Nhoque recheado
Antes de levar ao forno, regue os nhoques com molho de tomate e parmesão  Crédito: Renata/Divulgação
Você já ouviu falar na tradição do nhoque da fortuna, ou nhoque da sorte? É um ritual muito popular em locais com forte presença da imigração italiana e, por isso, é bastante conhecido aqui no Estado. Para inovar na receita, da qual você deve comer sete bolinhas e, ao degustar cada uma mentalizar um pedido, tendo sob o prato uma cédula de dinheiro, veja só esta dica de nhoque assado:

NHOQUE DE BATATA RECHEADO COM PROVOLONE AO MOLHO DE TOMATE COM PARMESÃO 

Rendimento: 3 porções
Tempo de preparo: 1h30min
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 6 batatas asterix descascadas e cozidas no vapor
  • 1 ovo
  • 1/2 xicara (chá) de farinha de trigo 
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 1 pitada de sal
  • 3 xícaras (chá) de molho de tomate
  • Cubinhos de queijo provolone
  • 1 pacote de queijo parmesão tipo formaggio
MODO DE PREPARO: 
  1. Misture as batatas, o ovo, a farinha e a manteiga. 
  2. Abra bolinhas de massa na mão enfarinhada e recheie com cubinhos de queijo provolone. 
  3. Em um refratário, regue o fundo com um pouco de molho de tomate e acomode as bolinhas, uma ao lado da outra. 
  4. Regue com mais molho de tomate por cima delas e polvilhe queijo parmesão. 
  5. Leve ao forno preaquecido a 180°C por pelo menos 15 minutos. Sirva em seguida.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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