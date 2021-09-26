Nhoque recheado com provolone é dica para o almoço em família

Você já ouviu falar na tradição do nhoque da fortuna, ou nhoque da sorte? É um ritual muito popular em locais com forte presença da imigração italiana e, por isso, é bastante conhecido aqui no Estado. Para inovar na receita, da qual você deve comer sete bolinhas e, ao degustar cada uma mentalizar um pedido, tendo sob o prato uma cédula de dinheiro, veja só esta dica de nhoque assado:
NHOQUE DE BATATA RECHEADO COM PROVOLONE AO MOLHO DE TOMATE COM PARMESÃO
Rendimento: 3 porções
Tempo de preparo: 1h30min
Nível: fácil
Tempo de preparo: 1h30min
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 6 batatas asterix descascadas e cozidas no vapor
- 1 ovo
- 1/2 xicara (chá) de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 1 pitada de sal
- 3 xícaras (chá) de molho de tomate
- Cubinhos de queijo provolone
- 1 pacote de queijo parmesão tipo formaggio
MODO DE PREPARO:
- Misture as batatas, o ovo, a farinha e a manteiga.
- Abra bolinhas de massa na mão enfarinhada e recheie com cubinhos de queijo provolone.
- Em um refratário, regue o fundo com um pouco de molho de tomate e acomode as bolinhas, uma ao lado da outra.
- Regue com mais molho de tomate por cima delas e polvilhe queijo parmesão.
- Leve ao forno preaquecido a 180°C por pelo menos 15 minutos. Sirva em seguida.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.