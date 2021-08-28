Saboroso

Escondidinho de abóbora com carne-seca: receita para não errar

Quer uma dica infalível para o almoço do fim de semana? O escondidinho é uma combinação bem brasileira e de preparo simples

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

O escondidinho da nossa receita rende cerca de seis porções Crédito: Grano/Divulgação
O escondidinho é um clássico da cozinha brasileira que, embora pareça trabalhoso, é simples de preparar. O resultado compensa cada etapa, do purê ao momento de gratinar. Para lhe inspirar em uma receita sem erros, vamos mostrar, passo a passo, como fazer um delicioso escondidinho de abóbora com carne-seca desfiada e queijo coalho. Confira, e resista se puder!

ESCONDIDINHO DE ABÓBORA COM CARNE-SECA

Rendimento: 6 porções 
Tempo de preparo: 1 hora
Nível: médio
  • INGREDIENTES:
  • Purê de abóbora:
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • 300g de abóbora cozida e amassada
  • ½ colher (chá) de cominho em pó
  • 1 colher (chá) de sal
  • Recheio:
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • ½ cebola picada
  • 2 xícaras (chá) de carne-seca dessalgada e desfiada
  • 3 colheres (sopa) de coentro picado
  • 1 pimenta dedo-de-moça picada (retire as sementes)
  • Montagem:
  • Queijo coalho ralado 
MODO DE PREPARO:
  1. Purê de abóbora: em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho. Acrescente a abóbora amassada e refogue. Tempere com o cominho e o sal, a gosto, e misture bem. Desligue.
  2. Recheio: em uma frigideira, aqueça o azeite e doure a cebola. Adicione a carne-seca, o coentro e a pimenta. Refogue bem e desligue.
  3. Montagem: em uma travessa, faça uma camada fina usando uma parte do purê de abóbora. Por cima, coloque a carne-seca refogada, e em seguida cubra a carne com o restante do purê. Finalize polvilhando o queijo coalho ralado e leve ao forno preaquecido (200°C) para gratinar.
  4. Dica: para um escondidinho vegetariano, substitua a carne-seca por cogumelos de sua preferência. Caso opte por uma versão sem lactose, substitua o queijo coalho ralado por lascas de amêndoas.
Fonte: Grano Alimentos. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

