Escondidinho de abóbora com carne-seca: receita para não errar

O escondidinho é um clássico da cozinha brasileira que, embora pareça trabalhoso, é simples de preparar. O resultado compensa cada etapa, do purê ao momento de gratinar. Para lhe inspirar em uma receita sem erros, vamos mostrar, passo a passo, como fazer um delicioso escondidinho de abóbora com carne-seca desfiada e queijo coalho. Confira, e resista se puder!
ESCONDIDINHO DE ABÓBORA COM CARNE-SECA
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 1 hora
Nível: médio
- INGREDIENTES:
- Purê de abóbora:
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 dente de alho picado
- 300g de abóbora cozida e amassada
- ½ colher (chá) de cominho em pó
- 1 colher (chá) de sal
- Recheio:
- 2 colheres (sopa) de azeite
- ½ cebola picada
- 2 xícaras (chá) de carne-seca dessalgada e desfiada
- 3 colheres (sopa) de coentro picado
- 1 pimenta dedo-de-moça picada (retire as sementes)
- Montagem:
- Queijo coalho ralado
MODO DE PREPARO:
- Purê de abóbora: em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho. Acrescente a abóbora amassada e refogue. Tempere com o cominho e o sal, a gosto, e misture bem. Desligue.
- Recheio: em uma frigideira, aqueça o azeite e doure a cebola. Adicione a carne-seca, o coentro e a pimenta. Refogue bem e desligue.
- Montagem: em uma travessa, faça uma camada fina usando uma parte do purê de abóbora. Por cima, coloque a carne-seca refogada, e em seguida cubra a carne com o restante do purê. Finalize polvilhando o queijo coalho ralado e leve ao forno preaquecido (200°C) para gratinar.
- Dica: para um escondidinho vegetariano, substitua a carne-seca por cogumelos de sua preferência. Caso opte por uma versão sem lactose, substitua o queijo coalho ralado por lascas de amêndoas.
Fonte: Grano Alimentos.