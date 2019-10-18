Hot dog no ES em várias versões: artesanal, vegano e até com camarão

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 16:01
- Atualizado há 6 anos
Pão, salsicha, mostarda e só. O estilo basicão do cachorro-quente nos Estados Unidos, país onde foi criado, passa longe do que agrada aos brasileiros. Por aqui, quanto mais molho e recheio ele tiver, melhor. Mas além do dogão de rua e de lanchonetes com self-service que despontaram nos anos 1990 (caso do Mister Dog, em Jardim da Penha, com mais de 20 recheios disponíveis), uma nova geração de hot dogs ganha destaque nos menus. Feito com recheios mais elaborados e salsicha vegana ou de carne pura (com pouco ou nenhum aditivo químico), o cachorro-quente especial invadiu hamburguerias famosas para conquistar uma clientela exigente e fiel.
A hamburgueria Urbanos, com unidades em Vitória e Vila Velha, produz as próprias salsichas, de forma mais natural e sem conservantes industrializados. “Fazemos com carne de verdade, erva-doce, sal, pimenta-do-reino e um único conservante: fumaça”, conta o chef Vinicius Dias, que fabrica suas linguiças defumadas há três anos.
“Sentia falta de um cachorro-quente diferente do da pracinha, mas era difícil achar salsicha artesanal boa, então decidi produzir”, completa. Entre as cinco opções da casa, a mais pedida é a Porco no Pão, com linguiça, creme de queijo, pulled pork, barbecue caseiro e mostarda (R$ 20). Também faz sucesso o choripan, o famoso hot dog argentino, finalizado com salsa criolla e chimichurri (R$ 15).
Em seus três endereços na Capital, a hamburgueria Foodies prepara os dogs com salsicha de estilo alemão (tipo Frankfurt) e brioche grelhado na chapa com manteiga. No mais simples (R$ 14,90), e não por isso menos interessante, o embutido é envolvido por maionese caseira, catchup e mostarda e coberto com tomate picadinho. “Trouxemos essa ideia do Arnaldo’s, uma lanchonete bem tradicional da nossa cidade, Londrina”, conta um dos sócios, Gustavo Uyeno.
Especializado em comida alemã em Pedra Azul, o food truck Taruíra preparadogs na baguete com salsicha Frankfurt ou linguiça artesanal da região. Sua principal atração é o X-Dog Taruíra, recheado com queijos muçarela, cheddar e prato (R$ 20). A mostarda vem à parte, de vários tipos.
Em Vila Velha, o Gol Burger aposta em uma releitura inusitada, para além do pão com salsicha. No lugar da linguiça de porco, entram no brioche camarões temperados com páprica picante, sal e pimenta, grelhados em chama alta e com um leve sabor defumado. Manteiga de alho, maionese de limão e pimenta sriracha completam o recheio (R$ 35,90, com batata chips).
A hamburgueria do chef Luiz Felipe Torezani já tem planos para o Halloween: um dogão de brioche preto (tingido com tinta de lula) com lagosta e burrata.
Também na Praia da Costa, o Foliage Café oferece aos domingos cinco opções veganas, com salsicha de proteína isolada de soja, das 18h às 21h30. O mais completo dos “not dogs” contém milho, queijo vegano, bacon vegetal, batata palha, mostarda e catchup (R$ 19).
