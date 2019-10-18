Saiba onde encontrar

Hot dog no ES em várias versões: artesanal, vegano e até com camarão

Quem é fã de cachorro-quente tem motivos de sobra para curtir este roteiro, que inclui desde o clássico dogão de self-service até releituras de chefs

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 16:01 - Atualizado há 6 anos

Choripan e Porco no Pão são os mais pedidos no Urbanos. Crédito: Fernando Madeira

Pão, salsicha, mostarda e só. O estilo basicão do cachorro-quente nos Estados Unidos, país onde foi criado, passa longe do que agrada aos brasileiros. Por aqui, quanto mais molho e recheio ele tiver, melhor. Mas além do dogão de rua e de lanchonetes com self-service que despontaram nos anos 1990 (caso do Mister Dog, em Jardim da Penha, com mais de 20 recheios disponíveis), uma nova geração de hot dogs ganha destaque nos menus. Feito com recheios mais elaborados e salsicha vegana ou de carne pura (com pouco ou nenhum aditivo químico), o cachorro-quente especial invadiu hamburguerias famosas para conquistar uma clientela exigente e fiel.

A hamburgueria Urbanos, com unidades em Vitória e Vila Velha, produz as próprias salsichas, de forma mais natural e sem conservantes industrializados. “Fazemos com carne de verdade, erva-doce, sal, pimenta-do-reino e um único conservante: fumaça”, conta o chef Vinicius Dias, que fabrica suas linguiças defumadas há três anos.

“Sentia falta de um cachorro-quente diferente do da pracinha, mas era difícil achar salsicha artesanal boa, então decidi produzir”, completa. Entre as cinco opções da casa, a mais pedida é a Porco no Pão, com linguiça, creme de queijo, pulled pork, barbecue caseiro e mostarda (R$ 20). Também faz sucesso o choripan, o famoso hot dog argentino, finalizado com salsa criolla e chimichurri (R$ 15).

Dog tradicional do Foodies Burgers. Crédito: Evelize Calmon

Brioche na chapa com manteiga

Em seus três endereços na Capital, a hamburgueria Foodies prepara os dogs com salsicha de estilo alemão (tipo Frankfurt) e brioche grelhado na chapa com manteiga. No mais simples (R$ 14,90), e não por isso menos interessante, o embutido é envolvido por maionese caseira, catchup e mostarda e coberto com tomate picadinho. “Trouxemos essa ideia do Arnaldo’s, uma lanchonete bem tradicional da nossa cidade, Londrina”, conta um dos sócios, Gustavo Uyeno.

Especializado em comida alemã em Pedra Azul, o food truck Taruíra preparadogs na baguete com salsicha Frankfurt ou linguiça artesanal da região. Sua principal atração é o X-Dog Taruíra, recheado com queijos muçarela, cheddar e prato (R$ 20). A mostarda vem à parte, de vários tipos.

Hot dog com salsicha alemã do Taruíra Food Truck, em Pedra Azul. Crédito: Evelize Calmon

Em Vila Velha, o Gol Burger aposta em uma releitura inusitada, para além do pão com salsicha. No lugar da linguiça de porco, entram no brioche camarões temperados com páprica picante, sal e pimenta, grelhados em chama alta e com um leve sabor defumado. Manteiga de alho, maionese de limão e pimenta sriracha completam o recheio (R$ 35,90, com batata chips).

A hamburgueria do chef Luiz Felipe Torezani já tem planos para o Halloween: um dogão de brioche preto (tingido com tinta de lula) com lagosta e burrata.

Cachorro-quente de camarão do Gol Burger fica em cartaz até 27/10. Crédito: Amanda Câmara/Divulgação

Também na Praia da Costa, o Foliage Café oferece aos domingos cinco opções veganas, com salsicha de proteína isolada de soja, das 18h às 21h30. O mais completo dos “not dogs” contém milho, queijo vegano, bacon vegetal, batata palha, mostarda e catchup (R$ 19).

ONDE COMER:

Foliage Café - Hot dog vegano aos domingos. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 14h30 às 22h. Rua Quinze de Novembro, 600, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-2233.

- Hot dog vegano aos domingos. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 14h30 às 22h. Rua Quinze de Novembro, 600, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-2233. Foodies Burgers - Três opções de hot dog. Funcionamento: de terça a quinta e domingo, das 18h às 23h30. Sexta e sábado até 0h30. Vitória: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha. (27) 3207-5200. Rua Carlos Gomes Lucas, 147, Jardim Camburi. (27) 2142-4735.

- Três opções de hot dog. Funcionamento: de terça a quinta e domingo, das 18h às 23h30. Sexta e sábado até 0h30. Vitória: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha. (27) 3207-5200. Rua Carlos Gomes Lucas, 147, Jardim Camburi. (27) 2142-4735. Gol Burger - Hot dog de camarão como especial da semana até 27/10. Funcionamento: de domingo a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 23h30. Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348.



- Hot dog de camarão como especial da semana até 27/10. Funcionamento: de domingo a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 23h30. Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348. Mister Dog - Bufê self-service com 23 tipos de recheio. Funcionamento: diariamente, das 17h às 23h30. Rua Eleonora Pereira, 475, Jardim da Penha, Vitória. (27) 98126-8723.



- Bufê self-service com 23 tipos de recheio. Funcionamento: diariamente, das 17h às 23h30. Rua Eleonora Pereira, 475, Jardim da Penha, Vitória. (27) 98126-8723. Taruíra Food Truck - Três opções de hot dog. Funcionamento: sexta, sábado e feriado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 20h. Rota do Lagarto, Km 7, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 999877-2799.



- Três opções de hot dog. Funcionamento: sexta, sábado e feriado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 20h. Rota do Lagarto, Km 7, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 999877-2799. Urbanos Burgers & Bar - Cinco opções de hot dog. Funcionamento em Vitória: de terça a sábado, das 11h30 às 15h e de terça a domingo, das 18h30 às 23h30. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi. Funcionamento em Vila Velha: de terça a domingo, das 18h30 às 23h30. Rua Inácio Higino, 301, Praia da Costa. (27) 2142-3384.



