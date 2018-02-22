Bebidas

Gim cai no gosto dos capixabas e figura entre as bebidas mais pedidas

Menos calórica e muito versátil, a bebida destilada é protagonista de diversos drinques

Publicado em 22 de fevereiro de 2018 às 16:36 - Atualizado há 6 anos

Conta a história que o gim, em séculos passados, foi remédio para o estômago e, para os britânicos, serviu como uma alternativa local para o conhaque francês durante um período de conflito intenso entre os dois países. História à parte, é fato que o destilado à base de cereais caiu no gosto do público capixaba, que lança mão dos drinques com gim para refrescar a cuca nos dias mais quentes (tão comuns por aqui).

No último ano, uma pesquisa feita por uma fabricante de bebidas com boêmios do Rio e de São Paulo revelou que o destilado ultrapassou o uísque e a vodca na preferência do consumo. Uma das justificativas é o fato de a bebida figurar ao lado do saquê como a menos calórica – cada dose tem cerca de 50 a 60 calorias. A bebida, dependendo da marca, pode ter de 37 a 50% de teor alcoólico.

Em Vitória, uma das casas que aposta em drinques com gim é o Madero (3227-6466), que oferece quatro opções na carta de bebidas: gim tônica clássica (com fatias de limão e laranja), com morango, com xarope de cranberry e calda de frutas vermelhas, e com xarope de maçã verde. Todas as opções saem a R$ 25 (cada).

Versátil

A versatilidade também é uma das principais características do destilado, base de drinques clássicos como o negroni e o martíni. No Shots Bar (3029-3059), em Jardim Camburi, a pedida do verão leva morango, tangerina, abacaxi, licor 43 e gim. A bebida é defumada com alecrim e canela.

No Wanted Pub (3207-6560), a sugestão da casa é o Tropical Gim. O drinque combina o destilado a uma dose de energético e frutas tropicais (R$ 25,90) e é o atual preferido das mulheres que frequentam o pub sertanejo. Por lá, também entra em cena o clássico gim tônica, batizado de Sam Bass.

O gim tônica Brasil foi uma releitura do clássico feito por Diogo Cypriano, comandante do Birita Casa de Cocktail (3225-2164) e um dos mais experientes bartenders do Estado. O drinque é feito com extrato de pitanga artesanal, produzido pelo próprio expert. O copo com meio litro da bebida sai a R$ 35 no bar.

No Don Camaleone (3225-2995), outra parada para quem gosta de boas cartas de drinques, uma das fórmulas desenvolvidas pelo bartender Paulo Henrique é o gim jambow, com uma dose do destilado, xarope de açúcar, suco de limão e jambo.

No Vinil Mississipi, um dos mais novos endereços da Capital, vale provar o Soundgarden, que, apesar do nome fazer referência à clássica banda de Seattle, tem um gostinho brasileiro apurado: gim, maçã verde, maçã vermelha, banana prata e licor de pêssego (R$ 26).

Vinil Mississippi Music & Bar

Com ambiente aconchegante em um charmoso casarão no Barro Vermelho, o bar é uma das novidades na Capital e tem uma boa carta de drinques. Por lá, o gim entra em cena no Soundgarden, preparado com maçã verde, maçã vermelha, banana prata e licor de pêssego (R$ 26). Uma outra boa pedida é o Magical Mystery Tour, uma referência ao disco dos Beatles. A bebida é feita com uma infusão de gim com chá de romã, pêssego em calda e suco de limão (R$ 23). Serviço: Abre de terça a sábado, das 18h à 0h. Rua Doutor Guilherme Serrano, 191, Barro Vermelho, Vitória. (27) 99232-5577.

DOC Burger

A hamburgueria também tem uma caprichada carta de drinques. Por lá, as opções com gim são o DOC Classic Gim-Tônica (limão siciliano, gim e água tônica), que sai a R$ 19, e o DOC Apple Gim, com cubos de maçã verde, gim, água tônica e licor de maçã (R$ 22). Serviço: Quarta a segunda-feira, das 18h30 às 23h. No domingo, das 18h às 23h. Rua Luiz Fernandes Reis, 441, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-7893.

By Rock

Na casa, a tendência é a carta clássica de drinques. O bar oferece com o gim-tônica (R$ 25) e o dry martini, ambos feitos com gim Bombay (R$ 19). Serviço: Segunda-feira, das 18h à 0h. Terça a domingo, das 11h às 15h30 e das 18h à 0h. Rua Celso Calmon, 267, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-5086.

Doca 183

Endereço concorrido no Centro de Vitória, o Doca oferece um drinque bem aromático, o Tônico 183: gim orgânico, zimbro macerado, xarope de capim limão artesanal, limão siciliano e água tônica (R$ 22,70). Serviço: Rua Gama Rosa, 183, Centro, Vitória. (27) 3029-0079.

Grappino RangoBar

A carta preparada pela bartender Kaká Rocha oferece o refrescante Super Smash, feito com gim, pepino japonês, xarope de limão cravo, suco de limão siciliano e bitter de aipo. Serviço: Abre de segunda-feira a sábado, das 18h à 0h. Rua Gama Rosa, 108, Centro, Vitória. (27) 3029-5567.

Coco Bambu

No restaurante de mariscos, a boa pedida é o gim Blush, feito com a bebida alcóolica, água tônica e suco de cranberry. Além deste, há o tradicional gim-tônica, com limão siciliano e alecrim, e o gim-tônica de frutas vermelhas, feito com infusão de chá e morango. Cada um sai a R$ 25. Serviço: Segunda a quinta-feira, das 11h30 às 15h, e das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 11h30 à 1h. Domingo, das 11h30 à 0h. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.

La Dolina

Uma boa pedida na casa dos hermanos argentinos é o Juan Pereira, preparado com gim, flor de hibisco, limão siciliano, água tônica e zimbro. Sai a R$ 24,50. Serviço: Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro República, Vitória. (27) 3207-7944.

