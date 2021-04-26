Bata com gelo

Frapê de café com creme de avelã: receita prática para refrescar

Versão da tradicional bebida gelada é super fácil de fazer e leva menos de 15 minutos para ficar pronta

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 16:28

Frapê de café pode ser finalizado com chantili  Crédito: Mondial/Divulgação
Entre as mil e uma possibilidades de bebida feita com café, o frapê é uma das mais conhecidas. Sua receita, de origem grega, leva basicamente café e cubos de gelo batidos com um mixer ou no liquidificador. A sugestão que escolhemos contém ainda leite, chantili e creme de avelã com chocolate (a mundialmente famosa Nutella). Veja como fazer!  

FRAPÊ DE CAFÉ COM CREME DE AVELÃ

Rendimento: 3 porções
Tempo de preparo: 15 minutos, em média
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1 xícara de café pronto (espresso ou coado)
  • 500ml de leite integral
  • 2 colheres (sopa) de leite em pó
  • 2 colheres (sopa) de creme de avelã com chocolate (Nutella ou similar)
  • 2 xícaras de pedras de gelo
  • Chantili para finalizar (opcional)
  • MODO DE PREPARO:
  1. Coloque todos os ingredientes no copo do liquidificador e bata em velocidade alta de dois a três minutos, até que o gelo se quebre bem e a mistura fique espumosa.
  2. Antes de servir a bebida, passe um pouco do creme de avelãs na parte interna e na borda do copo. Finalize com chantili e sirva.
Receita cedida pela marca Mondial. Veja mais em leia.ag/receitas

