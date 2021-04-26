Frapê de café com creme de avelã: receita prática para refrescar

Entre as mil e uma possibilidades de bebida feita com café, o frapê é uma das mais conhecidas. Sua receita, de origem grega, leva basicamente café e cubos de gelo batidos com um mixer ou no liquidificador. A sugestão que escolhemos contém ainda leite, chantili e creme de avelã com chocolate (a mundialmente famosa Nutella). Veja como fazer!
FRAPÊ DE CAFÉ COM CREME DE AVELÃ
Rendimento: 3 porções
Tempo de preparo: 15 minutos, em média
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 xícara de café pronto (espresso ou coado)
- 500ml de leite integral
- 2 colheres (sopa) de leite em pó
- 2 colheres (sopa) de creme de avelã com chocolate (Nutella ou similar)
- 2 xícaras de pedras de gelo
- Chantili para finalizar (opcional)
- MODO DE PREPARO:
- Coloque todos os ingredientes no copo do liquidificador e bata em velocidade alta de dois a três minutos, até que o gelo se quebre bem e a mistura fique espumosa.
- Antes de servir a bebida, passe um pouco do creme de avelãs na parte interna e na borda do copo. Finalize com chantili e sirva.
Receita cedida pela marca Mondial. Veja mais em leia.ag/receitas.