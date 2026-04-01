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Nome para o Supremo

Governo formaliza ao Senado indicação de Messias para vaga no STF

O governo enfrentou um impasse envolvendo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que resistia ao nome de Messias

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 15:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 abr 2026 às 15:23
BRASÍLIA - A indicação oficial do ministro Jorge Messias para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) foi entregue formalmente pelo governo Lula (PT) ao Senado nesta quarta-feira (1º). Cabe aos senadores a aprovação da indicação do presidente da República.
A formalização foi confirmada pelo Senado e também em nota pelo governo Lula (PT). "A Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República acaba de realizar a entrega da documentação do ministro Jorge Messias para a indicação à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal", diz nota divulgada pela Casa Civil.
o ministro da AGU, Jorge Messias
Jorge Messias é ministro da Advocacia-Geral da União Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O governo enfrentou um impasse que envolveu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que resistia ao nome de Messias, que é ministro da Advocacia-Geral da União desde o início da atual gestão. A preferência inicial de Alcolumbre era pelo nome do também senador mineiro Rodrigo Pacheco, que nesta quarta troca do PSD pelo PSB.
O nome de Messias fora sido anunciado publicamente no fim do ano passado. Mas, diante da resitência do presidente do Senado, Lula adiou o envio do comunicado oficial para ter mais tempo de articulação política.
É prevista uma sabatina de Messias no Senado. A confirmação de Messias depende do aval de ao menos 41 dos 81 senadores, em votação secreta. O governo quer que ele ocupe a vaga deixada por Luís Roberto Barroso, que se afastou da corte em outubro de 2025.

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luis roberto barroso Lula Senado Federal STF Política governo federal Davi Alcolumbre Rodrigo Pacheco
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