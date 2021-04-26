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Brinde virtual

Feira internacional promove degustação online de vinhos brasileiros

Webinar que antecede o evento Wine South America, Wine Summit reunirá experts como Cecília Aldaz, Daniel Perches e Vinícius Santiago em painel digital

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 15:33

Publicado em 

26 abr 2021 às 15:33
Garrafa de vinho tinto
Degustação poderá ser acompanhada em casa pelo público com um kit de garrafas Crédito: Shutterstock
No próximo dia 13 de maio, a Wine South America, maior e principal feira profissional de vinhos na América Latina, traz ao público a oportunidade de participar de uma degustação online sobre vinhos brasileiros. O encontro acontecerá às 19h, via Youtube, e contará com a participação de sommeliers e digital influencers de diferentes áreas.
O grupo formará um amplo e diversificado painel sobre o tema "As Indicações Geográficas do Vinho Brasileiro": Campanha Gaúcha, Altos Montes, Farroupilha, Pinto Bandeira, Vales da Uva Goethe e Vale dos Vinhedos (D.O).

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Para falar sobre o assunto, o evento reunirá Cecília Aldaz, apresentadora do programa "Um Brinde ao Vinho"; Jéssica Marinzeck, do e-commerce de vinhos Evino; Sefora Kniphoff, que compartilha suas experiências no perfil @vinhosecaminhos; Daniel Perches, criador do blog "Vinhos de Corte"; Vinícius Santiago, da ABS-RS; e Rodrigo Ferraz, do canal "Vinhos de Bicicleta". O presidente da Associação Brasileira de Sommeliers - Seção Rio Grande do Sul (ABS-RS), Júlio César Kunz, conduzirá a degustação.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site www.winesa.com.br/summit. Quem quiser acompanhar a prova degustando os vinhos em casa, já pode comprar o Kit Wine Summit no site da Evino. São seis vinhos (três tintos, um branco, um espumante e um espumante rosé) e o valor do kit é R$ 440.

OS DESAFIOS DO VINHO EM 2021

No dia 12 de maio, também dentro da programação do Wine Summit, grandes profissionais do setor falarão sobre o mercado do vinho e os desafios impostos pelo segundo ano de pandemia.
Felipe Galtaroça, CEO da Ideal Consulting, apresentará um panorama do segmento de vinhos no Brasil, sob o tema "Como o vinho brasileiro pode manter o crescimento diante dos desafios do mercado?", mostrando dados do setor vitivinícola nacional do primeiro trimestre.
Debaterão o assunto com ele, de forma digital, o sócio-fundador e co-CEO da Evino, Ari Gorenstein; o sócio-proprietário do The Wine Pub e sócio da importadora Cellar Vinhos, Eduardo M. Araujo; o proprietário da Vinícola Don Giovanni, de Pinto Bandeira (RS), Daniel Panizzi; o cirurgião vascular e sommelier Leandro Baena, conhecido como @chorodavideira; o diretor da Cantu Importadora, Julio Vargas; e o sócio-proprietário da Bodega Sossego e da Vineria1976, René Ormazabal Moura.

ENCONTRO DE NEGÓCIOS

O Wine Summit integra e antecipa a programação da Wine South America, que chega ao seu terceiro ano em 2021, após duas edições bem-sucedidas. A feira já se estabeleceu como o principal encontro de negócios da indústria do vinho no Brasil e o evento deste ano está programado para os dias 22, 23 e 24 de setembro.
A atividade é promovida juntamente com as entidades setoriais Uvibra, Sindivinho, Fecovinho e Agavi, através da Uvibra-Consevitis-RS - conselho formado por entidades do vinho, atrelado à União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra) e Associação Brasileira de Sommeliers - Seção Rio Grande do Sul (ABS-RS).
2º WINE SUMMIT – WINE SOUTH AMERICA 2021
  • 12 /05, às 19h – Webinar "Como o vinho brasileiro pode manter o crescimento diante dos desafios do mercado?"
  • 13/05, às 19h - Degustação online  "As Indicações Geográficas do Vinho Brasileiro". 
  • Inscrições e mais informações: www.winesa.com.br/summit
Com informações da assessoria de imprensa da Wine South America.

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