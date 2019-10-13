Clássico

Filé à parmegiana: aprenda a receita do chef Juarez Campos

Pronta em 20 minutos, a milanesa vai bem com purê de batata ou massa na manteiga. Uma dica importante é levar os bifes ao freezer antes de fritar

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 07:00 - Atualizado há 6 anos

Filé à parmegiana: purê de batatas é o acompanhamento tradicional Crédito: Fabio Machado

Um dos pratos mais requisitados no restaurante Oriundi, do chef Juarez Campos, não é italiano - embora muitas pessoas pensem que bife à parmegiana seja uma receita típica do País da Bota. De preparo simples, a carne pra lá de suculenta tem alguns segredos. Confira a seguir:

FILÉ À PARMEGIANA

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 20 minutos

Execução: fácil



INGREDIENTES:

4 medalhões de filé mignon com 100g cada um, batidos para afinar

100g de muçarela em fatias não muito finas



2 xícaras de molho de tomate caseiro



Sal e pimenta do reino branca



Óleo para fritura em imersão



Manteiga para untar



2 ovos batidos



1 xícara de farinha de rosca



Meia xícara de farinha de trigo



MODO DE PREPARO: Tempere os filés com sal e pimenta. Passe no trigo, retire o excesso e mergulhe no ovo batido. Cubra com farinha de rosca e comprima com a palma da mão. Repita o processo com todos os filés. Coloque os filés no freezer por 10 minutos. Em seguida, frite-os em imersão. Deposite os filés em uma travessa untada com manteiga e cubra cada um com queijo e molho de tomate. Leve a travessa ao forno preaquecido para derreter o queijo. Sirva com purê de batata ou com massa na manteiga.

