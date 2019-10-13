Home
>
Gastronomia
>
Filé à parmegiana: aprenda a receita do chef Juarez Campos

Filé à parmegiana: aprenda a receita do chef Juarez Campos

Pronta em 20 minutos, a milanesa vai bem com purê de batata ou massa na manteiga. Uma dica importante é levar os bifes ao freezer antes de fritar

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 07:00

 - Atualizado há 6 anos

Filé à parmegiana do chef Juarez Campos
Filé à parmegiana: purê de batatas é o acompanhamento tradicional Crédito: Fabio Machado

Um dos pratos mais requisitados no restaurante Oriundi, do chef Juarez Campos, não é italiano - embora muitas pessoas pensem que bife à parmegiana seja uma receita típica do País da Bota. De preparo simples, a carne pra lá de suculenta tem alguns segredos. Confira a seguir:

Recomendado para você

Veja orientações para uma celebração organizada, agradável e sem desperdício de alimentos

5 passos simples para organizar a ceia de Natal

Saiba onde fica a primeira loja física da Originalle. Veja também: estreia do Café Cultura no ES e sabores natalinos da Gelato Borelli

Fábrica capixaba de picolés artesanais inaugura gelateria em Vitória

Aprenda a preparar opções ricas em sabor para servir nesse jantar especial com a família

Lombo recheado para o Natal: 3 receitas fáceis e saborosas

FILÉ À PARMEGIANA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: fácil

  • INGREDIENTES:
  • 4 medalhões de filé mignon com 100g cada um, batidos para afinar
  • 100g de muçarela em fatias não muito finas
  • 2 xícaras de molho de tomate caseiro 
  • Sal e pimenta do reino branca
  • Óleo para fritura em imersão
  • Manteiga para untar 
  • 2 ovos batidos 
  • 1 xícara de farinha de rosca
  • Meia xícara de farinha de trigo

  • MODO DE PREPARO: 
  1. Tempere os filés com sal e pimenta. 
  2. Passe no trigo, retire o excesso e mergulhe no ovo batido. Cubra com farinha de rosca e comprima com a palma da mão. Repita o processo com todos os filés.  
  3. Coloque os filés no freezer por 10 minutos. 
  4. Em seguida, frite-os em imersão. 
  5. Deposite os filés em uma travessa untada com manteiga e cubra cada um com queijo e molho de tomate. 
  6. Leve a travessa ao forno preaquecido para derreter o queijo. 
  7. Sirva com purê de batata ou com massa na manteiga.

Leia mais

Imagem - Receita fácil: parmegiana de hambúrguer com purê de batata

Receita fácil: parmegiana de hambúrguer com purê de batata

Imagem - Parmegiana está em alta nos restaurantes: veja dicas de onde provar

Parmegiana está em alta nos restaurantes: veja dicas de onde provar

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Juarez Campos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais