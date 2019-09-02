Gigante

Festival em Anchieta terá maior moqueca capixaba do mundo

Além do prato gigante, 3º Festival da Moqueca Capixaba contará com diversas versões da receita em 29 estabelecimentos de Castelhanos, de 6 a 8 de setembro

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 20:18 - Atualizado há 6 anos

Prato símbolo do ES é a atração do 3º Festival da Moqueca Capixaba em Castelhanos, litoral de Anchieta Crédito: Renan Alves/Divulgação

O grande símbolo da gastronomia capixaba rouba a cena em Anchieta neste fim de semana, na Praia de Castelhanos, durante o 3º Festival da Moqueca Capixaba. De sexta (6) a domingo (8), 29 quiosques, bares e restaurantes da orla servirão diferentes versões do prato, a preços promocionais, e no sábado (7), será preparada a maior moqueca capixaba do mundo.

A versão gigante da moqueca será feita na arena do evento, em uma panela de barro confeccionada especialmente para a ocasião pelas Paneleiras de Goiabeiras. O utensílio mede 1,50 m de diâmetro e no preparo serão utilizados 400 quilos de peixes, camarões e temperos. O público poderá degustar o prato em pequenas porções, servidas em minipanelas de barro.

MOQUECAS DE BAIACU E PEROÁ

Nos estabelecimentos da orla, a moqueca será oferecida em diferentes versões, a preços reduzidos e em porções individuais, de sexta a domingo. Badejo, robalo, cação, baiacu e peroá foram os peixes escolhidos para as receitas, que custarão de R$ 25 a R$ 150, em porções individuais e para 2 ou 3 pessoas, variando de acordo com o local. Segundo os organizadores, a previsão é comercializar cerca de 2,5 toneladas de moqueca durante o festival.

SERVIÇO:

3º Festival da Moqueca Capixaba

De 6 a 8 de setembro, na orla do balneário de Castelhanos, em frente ao Quiosque 9 (Vânia e Bené), em Anchieta. A arena do evento terá aulas de culinária, apresentações culturais e shows musicais.

Entrada gratuita.

Sexta-feira, 06/09

19h - Abertura do Espaço Gastronômico e apresentação cultural com alunos da Escola Alcides Ceccon: "Literatura de Cordel – Moqueca Capixaba".

19h30 - Abertura oficial do evento.

21h - Show com forró Bentivi

Sábado, 07/09

11h - Oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras e show com Mery Di

12h - Preparação da maior moqueca capixaba do mundo feita em panela de barro gigante.

15h - Aula-show: "Oficina Kids", com a chef Máira Guarnieri.

19h - Abertura do Espaço Gastronômico.

19h30 - Show com a banda Tropical Brasil.

21h30 - Aula-show com Wallace Aranha.

22h30 - Show com a banda Clube Big Beatles.

Domingo, 08/09

13h - Show musical com Amarildo e Ney da Viola.

Moqueca de peixe com camarão é uma das opções servidas nos restaurantes da orla com preços promocionais Crédito: Renan Alves/Divulgação

Circuito gastronômico nos bares e restaurantes:

A maioria das moquecas serve de 2 a 3 pessoas, variando de acordo com o estabelecimento.

Pegadas na Areia - Moqueca de robalo com camarão (R$ 90)

Batelão Moquecaria e Restaurante - Moqueca de filé de peroá com camarão (R$ 80)

Doce Prazer - Moqueca de badejo com camarão (R$ 147)

Vânia e Bené - Moqueca de baiacu com camarão (R$ 150)

Grandinho - Robalo (R$ 140)

Gaivotas - Moqueca de baiacu (R$ 130)

Cantina do Vera - Moqueca de camarão (R$ 30, individual)

Local Restaurante - Moqueca de cação (R$ 25, individual)

Maré da Alzira - Moqueca de dourado com camarão (R$ 100)

Do Ragner - Moqueca Imperial, de baiacu com camarões VG empanados e banana frita (R$ 115)

Restaurante Papaco's - Moqueca de badejo com camarão (R$ 135)

Rota do Mar - Moqueca de dourado simples (R$ 95)

Estrela do Mar - Moqueca de dourado com camarão (R$ 80)

Cantinho Português - Moqueca de dourado com camarão (R$ 42,99 o quilo, no self-service).

