Festival em Anchieta terá maior moqueca capixaba do mundo

O grande símbolo da gastronomia capixaba rouba a cena em Anchieta neste fim de semana, na Praia de Castelhanos, durante o 3º Festival da Moqueca Capixaba. De sexta (6) a domingo (8), 29 quiosques, bares e restaurantes da orla servirão diferentes versões do prato, a preços promocionais, e no sábado (7), será preparada a maior moqueca capixaba do mundo.
A versão gigante da moqueca será feita na arena do evento, em uma panela de barro confeccionada especialmente para a ocasião pelas Paneleiras de Goiabeiras. O utensílio mede 1,50 m de diâmetro e no preparo serão utilizados 400 quilos de peixes, camarões e temperos. O público poderá degustar o prato em pequenas porções, servidas em minipanelas de barro.
MOQUECAS DE BAIACU E PEROÁ
Nos estabelecimentos da orla, a moqueca será oferecida em diferentes versões, a preços reduzidos e em porções individuais, de sexta a domingo. Badejo, robalo, cação, baiacu e peroá foram os peixes escolhidos para as receitas, que custarão de R$ 25 a R$ 150, em porções individuais e para 2 ou 3 pessoas, variando de acordo com o local. Segundo os organizadores, a previsão é comercializar cerca de 2,5 toneladas de moqueca durante o festival.
SERVIÇO:
3º Festival da Moqueca Capixaba
De 6 a 8 de setembro, na orla do balneário de Castelhanos, em frente ao Quiosque 9 (Vânia e Bené), em Anchieta. A arena do evento terá aulas de culinária, apresentações culturais e shows musicais.
Entrada gratuita.
Sexta-feira, 06/09
19h - Abertura do Espaço Gastronômico e apresentação cultural com alunos da Escola Alcides Ceccon: "Literatura de Cordel – Moqueca Capixaba".
19h30 - Abertura oficial do evento.
21h - Show com forró Bentivi
Sábado, 07/09
11h - Oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras e show com Mery Di
12h - Preparação da maior moqueca capixaba do mundo feita em panela de barro gigante.
15h - Aula-show: "Oficina Kids", com a chef Máira Guarnieri.
19h - Abertura do Espaço Gastronômico.
19h30 - Show com a banda Tropical Brasil.
21h30 - Aula-show com Wallace Aranha.
22h30 - Show com a banda Clube Big Beatles.
Domingo, 08/09
13h - Show musical com Amarildo e Ney da Viola.
Circuito gastronômico nos bares e restaurantes:
A maioria das moquecas serve de 2 a 3 pessoas, variando de acordo com o estabelecimento.
Pegadas na Areia - Moqueca de robalo com camarão (R$ 90)
Batelão Moquecaria e Restaurante - Moqueca de filé de peroá com camarão (R$ 80)
Doce Prazer - Moqueca de badejo com camarão (R$ 147)
Vânia e Bené - Moqueca de baiacu com camarão (R$ 150)
Grandinho - Robalo (R$ 140)
Gaivotas - Moqueca de baiacu (R$ 130)
Cantina do Vera - Moqueca de camarão (R$ 30, individual)
Local Restaurante - Moqueca de cação (R$ 25, individual)
Maré da Alzira - Moqueca de dourado com camarão (R$ 100)
Do Ragner - Moqueca Imperial, de baiacu com camarões VG empanados e banana frita (R$ 115)
Restaurante Papaco's - Moqueca de badejo com camarão (R$ 135)
Rota do Mar - Moqueca de dourado simples (R$ 95)
Estrela do Mar - Moqueca de dourado com camarão (R$ 80)
Cantinho Português - Moqueca de dourado com camarão (R$ 42,99 o quilo, no self-service).
